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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹

در تازه ترین رده بندی فیفا؛

ایران یک پله نزول کرد/ صعود ۲۰ پله‌ای عربستان/بالانشینان بی تغییر

ایران یک پله نزول کرد/ صعود ۲۰ پله‌ای عربستان/بالانشینان بی تغییر

ایران در تازه ترین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال با یک پله نزول در جایگاه چهل و چهارم قرار گرفته است. این در حالی است که ۱۰ تیم بالای جدول بدون تغییر ماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران با یک پله نزول اکنون با ۶۲۶ امیاز در جایگاه چهل و چهارم قرار دارد.

ایران همچنان به عنوان برترین تیم آسیا در رده بندی فیفا قرار دارد. کره جنوبی با دو پله نزول در جایگاه پنجاه و سوم قرار دارد. عربستان با ۲۰ پله صعود در جایگاه ۵۵ جهان قرار گرفت و ژاپن، امارات و استرالیا را پشت سر گذاشت. 

عربستان با کسب ۹۷ امتیاز بیشترین پیشرفت را از لحاظ کسب امتیاز در رده بندی فیفا داشته است.

۱۰ تیم بالای جدول کماکان دست نخورده باقی ماندند. 

رده بندی ۱۰ تیم برتر فیفا به شرح زیر است:

۱- بلژیک
۲- آرژانتین
۳- اسپانیا
۴- آلمان
۵- شیلی
۶- برزیل
۷- پرتغال
۸- کلمبیا
۹- انگلستان
۱۰- اتریش

کد مطلب 3041923

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