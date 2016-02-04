تیم فوتسال کشاورزقزوین در برابر تیم زاگرس خوزستان به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی ساعت ۱۶ در سالن شرکت گاز اهواز برگزار می شود و تیم کشاورز با ۶ امتیاز در انتهای گروه ب این رقابت ها قرار دارد.



تیم کشتی جوانان استان راهی رقابتهای بین المللی شهید هاشمی نژاد بهشهر شد

تیم منتخب کشتی جوانان استان با ترکیب ۱۲ کشتی گیر آزاد کار برای شرکت در رقابت های بین المللی جام شهید هاشمی نژاد راهی بهشهر شد.

در این رقابت ها ۱۱۷ کشتی گیر در قالب ۱۴ تیم داخلی و چهار تیم خارجی شرکت دارند و این مسابقات در سالن ورزشی شهید هاشمی نژاد بهشهر در استان مازندران برگزار می شود.

تیم های فینالیست لیگ نوجوانان والیبال استان مشخص شدند

در پایان مرحله نیمه نهایی رقابت های والیبال نوجوانان گروه یک تیم های قزوین، ۲۲ بهمن، الوند و احسان با شکست حریفان به مرحله فینال راه یافتند.

در گروه ب این رقابت ها هم تیم های بوئین زهرا، آوج، شریفیه و هلال احمر به فینال صعود کردند.

فینال گروه ب فردا در بوئین زهرا برگزار می شود و رقابت های گروه الف هم هفته آینده برگزار خواهد شد.

لیگ نوجوانان استان با شرکت ۱۷ تیم در دو گروه آغاز شده بود.