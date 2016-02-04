مسئولان از جانبداری انتخاباتی بپرهیزند/ رای مردم حق الناس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز پیش از ظهر پنج شنبه و در همایش مجریان و نمایندگان فرمانداری شاهرود در انتخابات هفتم اسفندماه پیش روی، ضمن بیان اینکه برگزاری انتخاباتی پرشور مورد تاکید مقام معظم رهبری، ریاست جمهور و همه مسئولان است، ابراز داشت: امروز سربلندی نظام اسلامی به دست تک تک اعضای ستاد انتخابات است و همان گونه که فرمانداران در شهرستان ها نمایندگان دولت نام دارند، اعضای ستاد برگزاری انتخابات نیز نماینده دولت در احقاق حقوق نامزدهای انتخاباتی و مردم خواهند بود لذا مجریان و نمایندگان فرماندار در انتخابات می بایست به این اصل توجه داشته باشند که در روز هفتم اسفندماه، وظیفه ای خطیر بر عهده دارند.

وی افزود: عمل به قانون و یا به تعبیر مقام معظم رهبری، مُرّ قانون سرلوحه همه امور است و این امر زمانی محقق می شود که مجریان انتخاباتی در وهله نخست قانون را خوب بدانند و سپس به موازین آن به خوبی عمل کنند.

رای مردم حق الناس است

استاندار سمنان همچنین ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در امر برگزاری انتخابات سالم، گفت: به فرموده معظم له انتخابات در تمامی ابعاد آن حق الناس است و باید برای احقاق آن تلاش کرد از سوی دیگر مجریان انتخاباتی باید بدانند که پایمال کردن حق الناس در برابر رای مردم و حق نامزدهای انتخاباتی امری نیست که بتوان با یک عذرخواهی از کنار آن گذشت، حق الناس قابل جبران نخواهد بود و تنها رعایت و توجه به مقررات و حق الناس می تواند ما را از مُرّ قانون دور نسازد.

خباز با اشاره به بازدیدهای خود از ستاد انتخابات شهرستان ها در استان سمنان، ابراز داشت: بنده در دیدار با همه اعضای برگزار کننده انتخابات در استان نیز رعایت قانون و حق الناس را تاکید کرده ام چرا که بالاترین اصل برای ما در برگزاری انتخابات خشنودی خدای متعال، مقام معظم رهبری و مردم ایران اسلامی است و این مهم جز در سایه امانتداری و رعایت قانون و مقررات به دست نمی آید.

وی ادامه داد: اگر رضای خدا و سرافرازی نظام اسلامی را سرلوحه کار خود قرار داده و از هرگونه جانبداری بپرهیزیم، از این امتحان سربلند بیرون می آییم.

مرّ قانون ملاک عمل مجریان انتخابات

فرماندار شاهرود نیز در این همایش ضمن اشاره به لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی در بین نامزدهای حاضر در انتخابات هفتم اسفندماه، گفت: هدف و تلاش ما فراهم کردن شرایط و بستر مناسب برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رأی به دور از ایجاد جنجال های سیاسی است اما باید گفت مجریان تنها یک روی سکه برگزاری انتخابات هستند و روی دیگر آن خود مردم، طرفداران نامزدها و داوطلبان شرکت در انتخابات هفتم اسفندماه محسوب می شوند که می بایست با رعایت قانون، اخلاق انتخاباتی، تقوی، دوری از تخریب و هیاهوی کاذب به مجریان انتخابات یاری رسانند.

سیدمحمدرضا هاشمی با بیان اینکه نامزدها نباید وعده ای به مردم بدهند که در حوزه اختیاراتشان نیست، ابراز داشت: یکی از مصادیق رعایت اخلاق انتخاباتی این است که نامزدهای شرکت در انتخابات در وهله نخست تا عدم حضور لیست نهایی نباید خود را تحت عنوان نامزد بدانند و سپس نباید وعده هایی را در بین مردم بیان کنند که نه تنها از حیطه قانونی وظایف یک نماینده مجلس خارج است، بلکه اصلا غیرقابل تحقق محسوب می شوند.

وی افزود: تمامی اعضای ستاد انتخابات شهرستان با برگزاری جلسات متعدد آماده برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان هستند و امیدواریم با رعایت اخلاق انتخاباتی، مرّ قانون و تقوی بتوانیم یکبار دیگر برگ زرینی را در تاریخ معاصر ایران اسلامی رقم بزنیم.

در این نشست نمایندگان فرمانداری در شعبات رای گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با موازین قانونی و مقررات برگزاری انتخابات آشنا شدند.