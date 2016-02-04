به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان امین فاضلی در این رابطه اظهار داشت: مراسم جشن شب های انقلاب در ایام دهه مبارک فجر در سطح ۳۰ مسجد شهری و روستایی شهرستان دلفان برگزار می شود.

وی گفت: به منظور نهادینه کردن فرهنگ انقلاب و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و همزمان با فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر و با برنامه ریزی های به عمل آمده مراسم جشن شب های انقلاب در سطح ۳۰ مسجد شهری و روستایی شهرستان دلفان برگزار می شود.

کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان افزود: این برنامه ها با هماهنگی امام جماعت و هیئت امنای مساجد و با حضور امام جمعه، فرماندار و دیگر مسئولین و اقشار مختلف مردم و با اجرای برنامه های متنوع در طول ایام دهه مبارک فجر برگزار می شود.

فاضلی خاطرنشان کرد: از تمام ظرفیت فرهنگی در راستای تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی باید در ایام دهه فجر استفاده کرد.

برگزاری مراسم گرامیداشت دهه فجر در مساجد بروجرد

حجت الاسلام صادق جعفرپور رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد از برگزاری مراسم گرامیداشت ایام الله دهه فجر در مساجد این شهرستان خبر داد.

وی گفت: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با مبلغین شبکه تبلیغ، ائمه جماعات مساجد، روحانیون مستقر، طرح هجرت و تشکل های دینی و مردمی، به مناسبت فرارسیدن ایام الله دهه فجر سالجاری بیش از ده ها برنامه فرهنگی، قرآنی و مذهبی در مساجد شهری و روستایی این شهرستان برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد افزود: گردهمایی فعالین فرهنگی و قرآنی، برگزاری مراسم جشن و سخنرانی، برگزاری مراسم شب های انقلاب، برپایی محافل انس با قرآن کریم، اجرای گفتمان های دینی، برگزاری نشست های معرفتی و اجرای مسابقات فرهنگی و قرآنی از جمله برنامه های اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد برای اجرا در مساجد شهری و روستایی این شهرستان است.

برگزاری گفتمان دینی به مناسبت دهه فجر در ازنا

مرتضی یوسفی کارشناس تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی ازنا از برگزاری سلسله همایش های گفتمان دینی به مناسبت دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: در راستای طرح اطلاع‌ رسانی و آگاه سازی دانش آموزان با چگونگی رویداد فجر و احکام شرعی به همت اداره تبلیغات اسلامی ازنا گفتمان های دانش آموزی در دهه جاری در شهرستان برگزار شد.

کارشناس تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی ازنا افزود: امسال پیش بینی می‌شود با افزایش پنج برابری گفتمان های دینی در قالب نشست های دانش آموزی، دانشجویی، روحانیان و عموم مردم در ازنا، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان به نیازهای دینی و مذهبی مردم به خصوص جوانان به خوبی پاسخگو

باشد.

یوسفی گفت: گفتمان های اجرا شده در هفته جاری در اکثر مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان و توابع با موضوعات مختلف از جمله احکام شرعی، عفاف و حجاب، تهاجم فرهنگ غربی محوریت نشست ها پاسخگویی مبلغان اعزامی به سوالات شرعی جوانان برگزار خواهد شد.

وی نسبت به گسترش کیفیت و تعداد گفتمان ها در آینده اظهار امیدواری کرد و گفت: دهه فجر فرصت مناسبی برای رفع شبهات جوانان است و ما باید تمام توان و ظرفیت خود را در این راستا به کار بگیریم.

اعزام ۳۰ مبلغ و مبلغه طی دهه فجر در خرم آباد

اکرمی کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد از اعزام ۳۰ مبلغ و مبلغه طی دهه فجر در سطح این شهرستان خبر داد.

وی گفت: باهماهنگی های صورت گرفته در دهه فجر امسال ۳۰ مبلغ و مبلغه به مدارس و مساجد اعزام می شوند.

کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد افزود: وظیفه اصلی مبلغان دهه فجر تدارک و اجرای ویژه برنامه های گفتمان دهه فجر، تحت عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی، سخنرانی، پاسخ به سوالات شرعی در مدارس، مساجد و روستاها است.

اکرمی اظهار داشت: در دهه فجر امسال برنامه های متنوعی در محل استقرار روحانیون مستقر در روستا برگزار می‌شود.

برگزاری ۲۰ گفتمان دینی طی ایام دهه فجر در مدارس دلفان

امین فاضلی کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان از برگزاری ۲۰ گفتمان دینی و قرآنی در ایام دهه مبارک فجر در سطح مدارس این شهرستان خبر داد.

وی گفت: کمیته فرهنگی قرآنی ستاد دهه فجر این شهرستان با هدف بسترسازی حضور و مشارکت گسترده تشکل‌های دینی و مردمی تشکیل شده و در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر ۳۷ امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و مراسم دهه مبارک فجر تلاش می‌کند.

کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان با اشاره به نقش مدارس در مراسم گرامیداشت دهه فجر افزود: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی ایران بیش از ۲۰ گفتمان دینی با محوریت دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود.

فاضلی اضافه کرد: این گفتمان ها با موضوعات چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی، نقش امام خمینی(ره) در این انقلاب و موضوعات دیگر چون جهاد اقتصادی، جنگ نرم، اخلاق کاربردی و اجتماعی و مهارت‌های زندگی از موضوعاتی است که در گفتمان‌های دینی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فاضلی خاطرنشان کرد: از ظرفیت اساتید بومی و اعزامی در سطح مدارس استفاده خواهد شد.