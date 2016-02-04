توجه به هنر دینی رویکرد جدی حوزه است/افتخار حوزه به طلاب هنرمند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری روز پنجشنبه در اختتامیه چهارمین جشنواره هنر آسمانی که در مدرسه عالی دارالشفا برگزار شد ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این جشنواره و صاحبان آثار، توجه به هنر دینی را یکی از رویکردهای جدی حوزه‌های علمیه در سال‌های اخیر برشمرد.

وی با اشاره به سابقه ناخوشی که از واژه هنر در ذهن متدینان جامعه وجود دارد، تاکید کرد: در دوارن طاغوت، هنر و هنرمند را چنان به قربانگاه نابودی برده بودند که چیزی از هنر جز بدنامی باقی نمانده بود، در حالی که هنر، نمایش قدرت خداوندی است.

این عضو جامعه مدرسین با بیان بایسته‌های هنر متعالی، این سئوال را مطرح کرد که چه هنری مورد تقدیر است و حوزه علمیه پای چه هنری ایستاده و از آن جانانه دفاع می‌کند؟

آیت‌الله حسینی بوشهری در پاسخ به این سئوال تاکید کرد که هنری که ریشه در ارزش‌ها و تعالیم دینی دارد برای حوزه‌های علمیه ارزشمند است و مراجع عظام تقلید بر همین موضوع تکیه دارند.

وی خلق آثار هنری ارزشی توسط طلاب جوان را مایه افتخار حوزه‌های علمیه دانست و افزود: هنر ارزرشی، هنری است که به دل، قلب، روح و روان معنویت صادر کند. پای منقل و بافور نمی‌توان هنر خلق کرد. این کارها معیار هنر ارزشی ما نیست.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: ما هنرمندان حوزوی که پایه‌های اعتقادی آنها محکم شده و به دنبال هنر ارزشی هستند را می‌ستائیم.

معاون جامعه مدرسین در عین حال درس خواندن را نوعی هنر دانست و تاکید کرد: طلابی که در تولید آثار هنری تاثیرگذار فعالیت دارند دارای افتخار ویژه‌ای هستند.

آیت‌الله حسینی بوشهری، دستیابی به هنر دینی و تقویت فرهنگ دینی و اسلامی در قالب آثار هنری متنوع و روزآمد را از جمله اهداف برگزاری جشنواره هنر آسمانی بیان کرد و افزود: از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره می‌توان به ترویج فرهنگ پژوهش در عرصه هنر و حمایت از پژوهش‌های هنری، شناسایی و معرفی مراکز هنری مرتبط با حوزه‌های علمیه، سازماندهی نیروهای هنرمند حوزه، ایجاد ارتباط میان طلاب هنرمند با سایر هنرمندان، شناسایی و کشف استعدادهای هنری طلاب، سوق‌دادن طلاب به سوی فعالیت‌های هنری و حمایت از آثار هنری طلاب اشاره کرد.