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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۲۳

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبرداد:

۱۴ جواز تأسیس واحد صنعتی آب معدنی در گهگیلویه و بویراحمد صادر شد

۱۴ جواز تأسیس واحد صنعتی آب معدنی در گهگیلویه و بویراحمد صادر شد

یاسوج - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۴ جواز تاسیس صنعتی واحد آب معدنی جدید طی سال جاری صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای آب معدنی شهرستان بویراحمد افزود: حجم سرمایه گذاری این تعداد جواز تاسیس صنعتی آب معدنی با پیشرفت فیزیکی بین ۵ تا ۸۰ درصد افزون بر ۵۴۰ میلیارد ریال است.

 وی بیان کرد: با بهره برداری از این واحدها ۴۱۴ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد خواهد شد.

دیودیده اظهار کرد: هم اکنون ۱۴ کارخانه آب معدنی با سرمایه گذاری ۵۹۰ میلیارد ریالی در سطح استان در حال فعالیت هستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون بازار جنوب کشور در سیطره آب معدنی تولیدی استان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر محصولات تولیدی آب معدنی این استان بزرگ جنوبی کشور از جمله بوشهر، بندرعباس، خوزستان و فارس توزیع می شود و با توجه به کیفیت و توان رقابتی قابلیت عرضه در سراسر کشور و کشورهای همسایه بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز داراست.

دیودیده تصریح کرد: توسعه صادرات آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد با تنوع تولید و برندسازی محقق می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یکی از ظرفیت های مطلوب کهگیلویه و بویراحمد را فراوانی چشمه ‌های آب معدنی دانست و  بر استفاده از این ظرفیت عظیم و خدادادی در راستای تولید، اشتغالزایی و توسعه استان تاکید کرد.

وی گفت: صادرات آب معدنی استان یکی از برنامه های ویژه خواهد بود و در این راستا برندسازی، بسته بندی مناسب، تنوع محصولاتی در شکل های مختلف و متناسب با سلیقه مصرف کننده، مطلوبیت و کیفیت، قیمت، تبلیغات و بازاریابی از مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار خواهد بود.

دیودیده بازاریابی و هزینه بالای حمل و نقل را از مهم ‌ترین مشکلات کارخانه ‌های بسته ‌بندی و توزیع آب معدنی استان عنوان کرد و افزود: نبود زیر ساخت شبکه‌ای حمل و نقل مناسب و مشکلات جاده‌ای در کشور، بخصوص در کهگیلویه و بویراحمد و همچنین طولانی بودن مسیر باعث افزایش هزینه حمل و نقل این کارخانه ‌ها می‌شود.

 

کد مطلب 3041966

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