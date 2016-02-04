۱۴ جواز تأسیس واحد صنعتی آب معدنی در گهگیلویه و بویراحمد صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای آب معدنی شهرستان بویراحمد افزود: حجم سرمایه گذاری این تعداد جواز تاسیس صنعتی آب معدنی با پیشرفت فیزیکی بین ۵ تا ۸۰ درصد افزون بر ۵۴۰ میلیارد ریال است.

وی بیان کرد: با بهره برداری از این واحدها ۴۱۴ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد خواهد شد.

دیودیده اظهار کرد: هم اکنون ۱۴ کارخانه آب معدنی با سرمایه گذاری ۵۹۰ میلیارد ریالی در سطح استان در حال فعالیت هستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون بازار جنوب کشور در سیطره آب معدنی تولیدی استان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر محصولات تولیدی آب معدنی این استان بزرگ جنوبی کشور از جمله بوشهر، بندرعباس، خوزستان و فارس توزیع می شود و با توجه به کیفیت و توان رقابتی قابلیت عرضه در سراسر کشور و کشورهای همسایه بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز داراست.

دیودیده تصریح کرد: توسعه صادرات آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد با تنوع تولید و برندسازی محقق می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یکی از ظرفیت های مطلوب کهگیلویه و بویراحمد را فراوانی چشمه ‌های آب معدنی دانست و بر استفاده از این ظرفیت عظیم و خدادادی در راستای تولید، اشتغالزایی و توسعه استان تاکید کرد.

وی گفت: صادرات آب معدنی استان یکی از برنامه های ویژه خواهد بود و در این راستا برندسازی، بسته بندی مناسب، تنوع محصولاتی در شکل های مختلف و متناسب با سلیقه مصرف کننده، مطلوبیت و کیفیت، قیمت، تبلیغات و بازاریابی از مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار خواهد بود.

دیودیده بازاریابی و هزینه بالای حمل و نقل را از مهم ‌ترین مشکلات کارخانه ‌های بسته ‌بندی و توزیع آب معدنی استان عنوان کرد و افزود: نبود زیر ساخت شبکه‌ای حمل و نقل مناسب و مشکلات جاده‌ای در کشور، بخصوص در کهگیلویه و بویراحمد و همچنین طولانی بودن مسیر باعث افزایش هزینه حمل و نقل این کارخانه ‌ها می‌شود.