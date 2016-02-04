آیین گلباران مزار شهدا در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج شنبه و همزمان با چهارمین روز از دهه مبارک فجر، آیین گلباران مزار شهدای انقلاب اسلامی شهرستان ورامین با حضور رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان های استان تهران، فرماندار، نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان و مدیران اجرایی و جمعی از مردم دیار ۱۵ خرداد برگزار شد.

مردم و مسئولان شهرستان ورامین در این مراسم با حضور بر سر مزار شهدای گمنام شهرستان ورامین و نثار شاخه گل، نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

عزت کنونی کشور مرهون خون مطهر شهداست

شرکت کنندگان در این مراسم سپس به صورت پیاده به سوی گلزار شهدای سید فتح الله ورامین حرکت کرده و با آرمان های شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

محسن خوانساری فرماندار ورامین در این مراسم اظهار داشت: امروز به برکت انقلاب اسلامی، نظام اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد.

وی افزود: عزت و اقتدار کنونی نظام اسلامی مرهون خون مطهر شهداست که به وظیفه خود به خوبی عمل کردند و امروز راه شهدا در نقاط مختلف جهان ادامه پیدا کرده است.

خوانساری ادامه داد: امروز وظیفه همه مردم و مسئولان، پاسداری از خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی است و باید راه شهدا ادامه پیدا کند.

فرماندار ورامین اضافه کرد: یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی ایران، مردمی بودن آن بود و به همین خاطر در جریان انقلاب اسلامی، همه مردم به صحنه امدند و به وظیفه خود عمل کردند.

وی بیان داشت: امروز نیز باید با تبعیت کامل از رهنمودهای مقام معظم رهبری، عزت و اقتدار نظام اسلامی حفظ شود و این یک وظیفه ذاتی برای مردم و مسئولان است.

فرماندار ورامین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: حضور پرشور در انتخابات موجب بالندگی نظام است.

وی حضور باشکوه مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن را نیز مهم دانست و گفت: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پیشرفت کشور را به همراه خواهد داشت.