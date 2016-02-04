به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از مهلقا جام بزرگ بانوی ورزشکار و راضیه خدابنده لو مربی همدانی تیم ملی با حضور جامعه ورزش استان همدان برگزار شد.
مهلقا جامه بزرگ در مسابقات انتخابی هند در رشته تفنگ ۳ وضعیت بانوان با کسب مدال نقره جواز شرکت در المپیک ریو ۲۰۱۶ را به دست آورد.
مهلقا جامه بزرگ (متولد ۱۳۷۰ در همدان) تیرانداز زن ایرانی است که در بازیهای آسیایی گوانگژو در تفنگ بادی تیمی ۱۰ متر مدال نقره و در ماده ۵۰ متر سه وضعیت مدال برنز گرفت.
مهلقا جامه بزرگ اولین ورزشکار ایرانی است که سهمیه المپیک لندن را گرفت و نخستین زن ایرانی است که در ماده تفنگ بادی از فاصله ۱۰ متر، ایران را صاحب سهمیه کرد.
وی در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی مونیخ در سال ۲۰۱۰، برای اولین بار موفق به حضور در مرحله فینال شد و با قرار گرفتن در رده پنجم جهان، توانست ایران را صاحب سهمیه المپیک کند اما دربازیها با کسب ۳۹۱ امتیاز چهل و سوم و از دور رقابتها حذف شد.
مدالم را به رهبرم تقدیم می کنم
مهلقا جامه بزرگ در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در خصوص سطح مسابقات اظهار داشت: سطح مسابقات نسبت به مسابقات گذشته بالاتر بود و در هر ماده ورزشکارانی زیادی حضور داشتند که همگی از بهترینهای جهان بودند و خوشبختانه من هم با آمادگی کامل در این مسابقات حاضرشده بودم.
وی افزود: خدا را شکر میکنم که با کسب مدال ارزشمند نقره توانستم جواب زحمات پدر و مادرم و تمام افرادی که برایم زحمتکشیده بودند را بدهم و رهبرم را از صمیم قلب دوست دارم و مدالم را به ایشان تقدیم میکنم.
بانوی المپیکی تیراندازی استان همدان بابیان اینکه سطح مسابقات هند بسیار بالابود، گفت: بسیاری از تیراندازانی که رتبهبندی بالایی دارند در این مسابقات حضور یافته بودند و هدف آنها نیز مانند من کسب سهمیه بود و خوشحالم که سهمیه به کشور ایران رسید.
جامه بزرگ بیان کرد: این نخستین سهمیه تیراندازی ایران در مسابقات سه وضعیت خفیف بود و برای حضور در این رقابتها چندین هفته در تمرین بودیم و تمرینات پرفشاری داشتیم و پس از چندین مسابقه که نتوانستم کسب سهمیه کنم این بار طلسم را شکستم و سهمیه المپیک ریو را به دست آوردم.
بانوی المپیکی تیراندازی همدان یادآور شد: در این رقابتها ثابت شد که این تیم پتانسیل کافی برای موفقیت در المپیک را دارد و نباید با کمبود تجهیزاتی چون فشنگ فرصتهای خوب از این تیراندازان گرفته شوم.
وى با اشاره به هزینه بالاى فشنگها اظهار داشت: به دلیل تحریمها از دو سال پیش براى تهىه فشنگ در فدراسیون و استان با مشکل روبرو هستىم و تمرینات خود را با تفنگ خالى انجام میدهیم.
جامه بزرگ با اشاره به برنامه آینده خود برای حضوری موفق در المپیک ریو گفت: هدفم کسب مدال در المپیک است و قصد دارم در دو تورنمنت بزرگ تیراندازی در مونیخ و ریو شرکت کنم و احتمالاً اردوهای نیز در داخل کشور برگزار میشود.
وی عنوان کرد: در مسابقات المپیک کار بسیار سختتر از مسابقات جهانی و آسیایی است زیرا شرکتکنندگان بسیار جدی هستند و رقابت سختی برای کسب مدال وجود دارد.
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