به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت از ۲ سال گذشته تا کنون سعی کرده در مسیری حرکت کنند که منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی شود.

وی در ادامه با تاکید بر استفاده از ظرفیت برجام در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: باید ظرفیت های کشور مورد ارزیابی قرار گیرد در این زمینه بهره وری از منابع آب و خاک را بالا برده ایم.

حجتی بررسی در خصوص ظرفیت های مغفول مانده در دریاها را ضروری دانست و گفت: توانمندی نیروی انسانی متخصص کشور در بخش کشاورزی بررسی می شود.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی توسعه بخش کشاورزی و طرح های ویژه در این حوزه در شورای اقتصاد کشاورزی بررسی شده است.

حجتی با تاکید بر اینکه در بخش جنگل و مرتع تلاش ها و اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: توسعه گلخانه ها به عنوان طرح های محوری در دستور کار قرار گرفته است.

تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس های دریایی

وزیر جهادکشاورزی به تلاش این وزارتخانه به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در دریا اشاره کرد و گفت: طی برنامه ای ۵ ساله تلاش می کنیم تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی از طریق ایجاد قفس در دریا محقق شود.

وی افزایش محصولات استراتژک را ضروری دانست و گفت: امیدواریم و تلاش می کنیم تا در زمینه تولید گندم و شکر از واردات بی نیاز شویم.

وزیر جهادکشاورزی در پایان به کشت دانه های روغنی به ویژه «کلزا» اشاره کرد و گفت: ۹۰ درصد این محصول را از خارج از کشور واردات می کنیم که امیدواریم در افق ۵ ساله ۴۰ درصد و ۱۰ ساله ۷۰ درصد این محصولات در کشور تولید شود و از واردات بی نیاز شویم.

در ادامه این بازدید مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به ادعایی مبنی بر استفاده از هورمون در تولید مرغ در برخی واحدهای تولیدی، گفت: این ادعا را تکذیب می کنم هیچ نوع هورمونی در تولید مرغ در کشور استفاده نمی شود.

سالیانه ۲ میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود

وی با تاکید بر اینکه مرغ تولیدی کشور تحت نظارت سازمان دامپزشکی بسته بندی و پایش می شود، گفت: اقدامات نظارتی برای کاهش بیماری ها انجام می شود و طیور تغذیه مناسبی دارند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه سالیانه ۲ میلیون تن گوشت مرغ و ۹۰۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود، گفت: برخی مردم را در مصرف مرغ داخلی دچار تشویش می کنند مرغ های ایرانی فاقد هرگونه هورمونی هستند.

خلج در پایان با تاکید بر اینکه مرغ ها قبل از کشتار مورد آزمایش قرار می گیرند، گفت: مرغ ها در دوران پرورش نیز مورد آزمایش قرار می گیرند.

در پایان گفتنی است؛ محمود حجتی از شرکت فرآورده های بیولوژیک «پسوک» که تولیدکننده واکسن دام و طیور است بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات این واحد تولیدی خصوصی قرار گرفت.

۹۰ درصد تولیدات شرکت «پسوک» را واکسن های دام و طیور تشکیل می دهد این شرکت تا کنون ۳ میلیارد دز واکسن دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزا تولید کرده است.