بزرگراه شمال - جنوب احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی ظهر پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاح مرحله اول باند دوم محور مواصلاتی هراز در منطقه لاریجان که با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، بابیان اینکه تکمیل بزرگراه شمال به جنوب از مهم‌ترین پروژه‌های کشور بوده است، گفت: این پروژه از بندرعباس آغاز خواهد شد و درنهایت به محور هراز و شهرستان آمل ختم می‌شود.

وی بابیان اینکه محور هراز یکی از مهم‌ترین راههای منتهی به پایتخت است افزود: پروژه چهار خطه کردن محور هراز یکی از بزرگ‌ترین پروژه در شمال کشور بوده و عملیات اجرایی آن در سه فاز تقسیم‌بندی شده است.

خادمی بابیان اینکه بار ترافیکی محورهراز دو برابر محورهای چالوس و فیروزکوه بوده است، بیان داشت: محور هراز به شهرستان آمل ختم می‌شود که این شهرستان در موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی قرار می گیرد و مطمئناً با بهره‌برداری پروژه چهار خطه کردن هراز بار ترافیکی محورهای شمالی کاهش پیدا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی چهار خطه کردن محور هراز از سال ۸۵ در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرارگرفته و درسال ۸۹ تعریض آن آغازشده است و امسال در دولت تدبیر وامید شاهد افتتاح مرحله اول باند دوم این محور هستیم.

معاون شرکت ساخت و توسعه وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه امیدواریم تاپایان سال بخش‌های دیگر محور هراز را چهار خطه کنیم، افزود: امیدواریم تا خرداد سال آینده قطعه سوم این پروژه آغاز شود.

وی با اعلام اینکه در فاز سوم نیز ۲۰ کیلومتر از محور شریانی هراز چهار خطه می‌شود٬ گفت: مسافران، گردشگران و مردم کشورمان می‌توانند تردد ایمن و مطلوبی داشته باشند.

خادمی با اشاره به پیشرفت ۴۶ درصد کل پروژه، گفت: درکل این پروژه ۹ میلیون مترمکعب خاک‌ریزی چهار میلیون مترمکعب خاک‌برداری، یک‌میلیون تن بتن‌ریزی، ۳۲ کیلومتر دیوار حائل اجرا می‌شود و شامل ۲۰ تونل بوده است.

معاون شرکت ساخت و توسعه وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: مرحله اول باند دوم محور مواصلاتی هراز که امروز شاهد بهره‌برداری آن هستیم شامل دو تونل، پنج کیلومتر دیوار حائل، ۳۰۰ متر جاده‌سازی بوده که ۷۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه محور هراز یکی از نزدیک‌ترین مسیر مواصلاتی پایتخت به شمال کشور است٬ افزود: سالانه میلیون‌ها تردد در این مسیر انجام می‌شود که لازم است مسئولان توجه ویژه برای تردد آسا، ٬ایمن و کم‌خطر این محور داشته باشند.