اميدواري عنان به تداوم همكاري سوريه با تيم تحقيقات سازمان ملل

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، استفان دوجاريك سخنگوي دبيركل سازمان ملل اعلام كرد كه عنان در تماس تلفني با بشار اسد رئيس جمهوري سوريه ابراز اميدواري كرد كه سوريه براي كشف حقيقت ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان به همكاري با تيم تحقيقات سازمان ملل ادامه دهد.



دوجاريك گفت : عنان از اسد خواسته است تا سوريه به همكاري خود ادامه دهد تا با اتمام تحقيق در اسرع وقت به حقيقت دست پيدا كنيم.



تيم بين المللي بررسي ترور رفيق حريري به رياست سرژبرامرتز سه شنبه اين هفته گزارشي از نتايج تحقيقات خود درباره ترور حريري را منتشر كرد كه همكاري سوريه با اين تيم را تاييد كرد.



كوفي عنان در حال حاضر سرگرم ديدار از ماداگاسكار است، اين تماس تلفني زماني انجام شد كه بشار اسد در شهر حلب واقع در 350 كيلومتري شمال دمشق به سرمي برد.