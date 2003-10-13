انقلاب اسلامي بحران هاي سخت تر از بحران پروتكل را نيز با موفقيت پشت سرگذاشته است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" وي امروز درجمع خبرنگاران افزود: با توجه به شرايط موجود جهان واحاطه جمهوري اسلامي توسط قدرتهاي داراي توان هسته اي از جمله رژيم صهيونيستي افزايش توان دفاعي ونظامي ما يك ضرورت است.

رضوي خاطرنشان كرد: آمريكا نزديك به 600 كلاهك هسته اي دراختياردارد رژيم صهيونيستي نيز از توان بالاي هسته اي برخورداراست با اين تفاسير دليل ندارد ما مجهز به فناوري نظامي روز نباشيم.

وي تاكيد كرد: سياست خارجي ما براساس اصل 152 قانون اساسي بر اساسي نفي هرگونه سلطه پذيري است اما متاسفانه امروز شاهديم برخي از عملكرد هاي وزارت امور خارجه در اين راستا نبوده و منفعلانه است.

وي با تاكيد بر اينكه امضاي پروتكل منافعي را براي كشور به دنبال خواهد داشت اظهار داشت: همانطوري كه امضاي معاهده ثمري براي ما نداشت امضاي پروتكل نيز بي فايده خواهد بود زيرا با امضاي آن بهانه هاي ديگرمطرح خواهد شد.

رضوي تصريح كرد: هر جا ما از مواضع اصولي خود عقب نشيني كرده ايم دشمن جلو آمده است و هركجا مقتدرانه برخورد كرده ايم براي ما نتيجه بخش بوده است.

وي تاكيد كرد: بايد از حربه خروج از معاهده ان پي تي استفاده كنيم تا بتوانيم شرايط خود را تحميل كنيم.

رضوي گفت: اگر در زمينه مساله پروتكل الحاقي كوتاه بيايم اين آغازي بر فروپاشي سياست خارجي ما خواهد بود.

وي با تاكيد براينكه نقش رجوع به مردم با ارايه اطلاعات كافي در زمينه پروتكل الحاقي اقدامي مفيد است اظهارداشت: اما اگراز مردم در اين ارتباط نظرخواهي كنيم، نتايجي كه از آن حاصل مي شود امكان دارد قدرت چانه زني مسوولان درعرصه بين المللي را بگيرد.

رضوي ادامه داد: ما در اين زمينه در سطح دانشگاهها اطلاع رساني داشته و يا چاپ گزارش وتحليل ها ومقالات و توزيع آن در بين دانشجويان روي اين مساله كاركرده ايم.