۶۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل چهارخطه شدن هراز نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه محور هراز بابیان اینکه تکمیل پروژه چهار خطه کردن محور هراز در سه فاز در دست اجرا است، بیان داشت: تعریض جاده هراز دو برابر تعریض جاده‌های معمولی هزینه دارد و حدود شش هزار میلیارد ریال بودجه برای تکمیل آن نیاز است.

وی تصریح کرد: ۵۵ کیلومتر از کل پروژه چهار خطه کردن محور مواصلاتی هراز باقی‌مانده که امروز شاهد بهره‌برداری از هشت کیلومتر از آن را هستیم که این هشت کیلومتر به همراه چهار دستگاه تونل، پل و دیوار حائل چهار کیلومتری بااعتبار ۷۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

وزیر راه و شهرسازی از بهره‌برداری هشت کیلومتر دیگر این پروژه در بهار ۹۵ خبرداد و افزود: تا عید امسال تلاش می‌کنیم ۱۲ کیلومتر دیگر از پروژه تعریض محور هراز به بهره‌برداری برسد.

آخوندی بابیان اینکه در حال طراحی راه جدید در محور هراز هستیم گفت: در کل پروژه محور هراز ۲۰ دستگاه تونل به طول ۱۷ کیلومتر، ۲۷ دستگاه پل به طول دو هزار و ۸۰۰ متر، ۳۲ کیلومتر دیوار حائل در دست‌ساخت است که زمان پروژه را طولانی و هزینه‌بر می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه جاده هراز مختص شمالی‌ها نبوده است گفت: این محور موردتوجه همه مردم ایران است و بخش عمده ترافیک را در برمی‌گیرد.

وی با اشاره به سرانجام رسیدن این پروژه گفت: پروژه چهار خطه کردن محور هراز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در تلاش هستیم تاپایان سال ۹۶ این پروژه را به سرانجام برسانیم.