شهدای‌ مخابرات و بیسیم چی پیام رسان پیروزی دفاع مقدس بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد آقاکیشی ظهر پنجشنبه در نهمین یادواره ۷۵ شهید مخابرات و بیسیم چی استان گلستان گفت: حضرت امام(ره) با پشتیبانی جوانان، علم انقلاب را برپا کردند و با این علم نیز به پیروزی رسیدند.

وی اظهار کرد: در آن زمان امام خمینی می گفتند که باید این انقلاب را به سراسر جهان صادر کنیم اما بعضی از افراد این حرف امام را جدی نگرفتند. در سال های پس از انقلاب استکبار جهانی به دنبال ایجاد تفرقه بین مذاهب و قومیت ها بود اما این کار آنها به سرانجام نرسید.

فرمانده فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروهای مسلح بیان کرد: دشمنان وقتی متوجه شدند که نمی توانند با ایجاد تفرقه بین مذاهب به نابودی کشور برسند، دست به حمله نظامی زدند و فردی به نام صدام را مسلح کردند که بر علیه ایران به جنگ بپردازد.

او خاطرنشان کرد: سال ۱۳۵۹ آغاز جنگ ایران و عراق بود و در همان زمان صدام به یک خبرنگار قول داد که ۳ روزه تهران را فتح می کند و مصاحبه بعدی در تهران خواهد بود که این امر محقق نشد. حمایت های مالی و تجهیزات نظامی کشورهای مختلف نتوانستد بر اراده مردم ایران را در برابر ظلم غلبه کند. در تاریخ چندهزارساله ایران کشور ما برای اولین بار هیچ نقطه ای از سرزمین خود را به دشمن نداد که این مسئله اهمیت بسیاری دارد.

وی تصریح کرد: دشمن با ایجاد این فتنه، هدفی جز کاهش انسجام و وحدت ملی را دنبال نمی کرد و به همین منظور توطئه درونی را نیز آغاز کرد. مردم ما که ستون خیمه انقلاب بودند، با حضور گسترده در روز ۹ دی انسجام ملی را پررنگ تر از همیشه نشان دادند و بار دیگر توطئه دشمنان را به خودشان تحمیل کردند.

او اظهار کرد: دشمنان که از هر برنامه ای که داشتند، ناموفق بیرون آمده بودند و برای برنامه ریزی دوباره ناامید بودند، به فکر تغییر افکار انقلابی در کشورهای مسلمان دیگر افتادند. آنها برنامه ریزی بلندمدتی برای نابودی کشور ما دارند و در حال حاضر می خواهند با قطع شاخ و برگ های انقلاب در کشورهای همسایه، به ایران برسند.

نقش مهم شهدای مخابرات در جنگ بازگو شود

سردار آقاکیشی به ناموفق بودن این توطئه اشاره کرد و گفت: امروز باید بدانیم که ملت های بیدار پشتوانه جمهوری اسلامی هستند و ما می توانیم با کمک آنها انقلاب را در سراسر گیتی گسترش دهیم. در حال حاضر ایران تصمیم گیرنده همه مسائل است و تفکر انقلابی، تفکر غالبی است که با استفاده از آن به این عزت بزرگ رسیدیم.

او در رابطه با شهدای مخابرات گفت: بیسیم چی ها پیام آوران فتح و پیروزی در جنگ بودند و به عنوان اولین نفر ندای پیروزی در جنگ را مخابره می کردند. وظیفه سنگینی بر روی دوش بیسیم چی ها بود و آنها باید در هر لحظه ارتباط را با فرماندهان و گردان ها برقرار می کردند.

فرمانده فاوای نیروهای مسلح در پایان گفت: مخابرات و بیسیم چی ها پیشکسوت و مدافع انقلاب هستند که به واسطه آنها این انقلاب به اینجا رسیده است و بایستی نقش مهم آنها در جنگ تحمیلی برای مردم بازگو شود.