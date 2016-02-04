دست کوتاه تولیدکنندگان از یارانه تولید/ صنایع کوچک محروم از توجه

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی ظهر پنجشنبه در بیست و ششمین اجلاسیه مشترک رؤسا و دبیران خانه های صنعت و معدن ایران و سازمان تأمین اجتماعی کشور در تالار جلسات صنعت، معدن و تجارت خوزستان اظهار کرد: از این می ترسم که بعد از جنگ اقتصادی هم تولیدکنندگان که در جنگ اقتصادی بیشترین آسیب را دیدند، دوباره فراموش شوند و در هیاهوی حضور شرکت ها و هیئت های بلند و کوتاه پایه ای که به کشور می آیند دوباره بخش خصوصی به دست فراموشی سپرده شود.

وی افزود: از این می ترسیم که دوباره ما را تبدیل به وارد کننده کرده و این همه صدمه ای که در دوران تحریم خوردیم و مقاومت کردیم فراموش شود، در حالی که اکنون وقت حمایت بخش خصوصی رسیده و باید دستی به سر و روی آن کشیده شود.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه چرا دولت مطالبات بخش خصوصی را نمی دهد و مگر مصوبه مجلس شورای اسلامی نیست که از درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها سهم تولید داده شود، تصریح کرد: وزیر صنعت اعلام می کند که یارانه صنعت پرداخت نشده در حالی که معاون رئیس جمهور می گوید داده ایم اما می شود بگویند این سهم تولید را به چه کسانی دادید.

سهل آبادی ادامه داد: شما برای دریافت مطالبات تان روی یک آجر می ایستید و تا آنها را دریافت نکنید ول کن ماجرا نیستید، در حالی که تولید کننده ای در سطح کشور وجود ندارد تا با دولت کار کند و مطالبات خود را به وقت و طبق قرارداد بگیرد. کدام پول را دولت تاکنون با سود به ما داده و هر کس هم مطالبه کند او را در پیچ و خم قانونی می اندازند.

وی با اشاره به حضور پرنگ بخش دولتی در مذاکرات با هیئت ها و شرکت های خارجی و با انتقاد از غیبت بخش خصوصی در این مذاکرات عنوان کرد: در همین مذاکرات با شرکت و هیئت های خارجی فقط شرکت های دولتی حضور دارند و بخش خصوصی در مذاکرات با شرکت ها و هیئت های خارجی جایی ندارد. به هر حال در دیون معوق به طور کامل مقصر نیستیم.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی که می خواهد از این جنگ سخت اقتصادی به سلامت بیرون بیاید، اضافه کرد: بیشتر واحدهای کوچک و متوسط در شرایط سخت بخش عمده ای از اشتغال را حفظ کردند ولی دیگر رمقی نداریم و در این چند سال واقعا از پا در آمدیم. متأسفانه توجه دولت به سمت واحدهای بزرگ رفته است.

سهل آبادی بیان کرد: مردم نمی توانند بپذیرند که تأمین اجتماعی با این همه منابع عظیم مشکل دارد، در حالی که تأمین اجتماعی ۷۰ هزار کارمند دارد. واقعا این جمعیت عظیم هزینه های سنگینی دارد و منابع درآمدی بالایی می خواهد.

وی با بیان اینکه اجازه دهید ما هم جانی بگیریم، گفت: چرا باید افزایش تولید داشته باشیم اما صادرات نداشته باشیم. چرا باید در برابر اهل و عیال و حتی کارگران مان خجالت زده باشیم. مگر همین مردم ایران و صنعتگران نبودند که کشور را پس از پیروزی انقلاب با وجود جنگ سخت تحمیلی چنان توسعه دادند که تاریخ به خود ندید.