مشکل زمین های موقوفی و بیمارستان شهر الوند حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی طهماسبی ظهر پنجشنبه در دیدار با استاندار قزوین اظهار کرد: یکی از مشکلات مردم شهر الوند زمین های موقوفی است و امیدواریم با تلاش استاندار نسبت به رفع آن با همکاری اداره کل اوقاف استان اقدام شود.

وی افزود: از دیگر نیازهای شهر الوند احداث بیمارستان و درمانگاه است که با همکاری شهردار و اعضا شورا خوشبختانه ساختمان مناسبی برای احداث درمانگاه اهدا شده که امیدواریم مقدمات تکمیل و تجهیز آن با همکاری استانداری انجام شود تا مردم این شهر از مرکز درمانی مناسب و مجهزی برخوردار شوند.

حجت الاسلام طهماسبی با تشکر از شهردار و اعضای شورای شهر در اهدا این ساختمان بیان کرد: این ساختمان در حال حاضر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت پیگیری به موقع می تواند هر چه زودتر به بهره برداری برسد و در اختیار مردم قرار گیرد.

امام جمعه قزوین با گرامیداشت دهه مبارک فجر یادآور شد: انتقال دستاوردهای این ایام با شکوه به نسل جوان از مهمترین کارهایی است که می توان نسبت به آن اقدام کرد.