۵ شهید و ده ها زخمی؛ حاصل جدیدترین جنایت سعودی ها در «حجه» یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به ارتکاب جنایت های وحشیانه خود علیه مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه جنایت های رژیم سعودی در یمن جنگنده های این رژیم منطقه «بنی الحداد» واقع در استان حجه را بمباران کردند.

به دنبال این حملات پنج شهروند یمنی شهید و ده ها نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

از سوی دیگر، ارتش و نیروهای مردمی یمن همچنان به حملات انتقام جویانه خود به مواضع سعودی ها در شهرهای مرزی جیزان و نجران ادامه می دهند.

در ادامه این حملات شماری از پایگاه های نظامی رژیم سعودی هدف حملات خمپاره ای و توپخانه ای قرار گرفتند.