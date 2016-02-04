حضور فعال در فضای مجازی برای ترویج و اشاعه فرهنگ دینی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هیئات مذهبی آذربایجان شرقی از جمله نهادهایی است که نقشی مهم در اقدامات فرهنگی و دینی این استان دارد چرا که وجود هیئات مختلف و برگزاری مراسم و برنامه های متعدد توسط این نهادهای مردمی در ایام و مناسبت های مختلف لزوم ساماندهی این حوزه را ضروری می سازد. آنچه در زیر می خوانید گفت و گوی خبرنگار مهر با اصغر عبادی رئیس شورای هیئات مذهبی آذربایجان شرقی در خصوص ابعاد مختلف فعالیت های این شوراست.
*ارزیابی کلی شما از عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی استان در حوزه تبلیغ فرهنگ دینی چیست؟
با توجه به مأموریتهای متعدد و گستردگی فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه دینی و فرهنگی کشور و باوجود کمبود امکانات در تمامی زمینهها، عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی استان قابلتقدیر هست و تلاش بر این است که در پیشبرد برنامههای لازم در حوزه تبلیغ فرهنگ دینی بیشازپیش به موفقیتهای ایده آل بر اساس آموزههای قرآنی و اسلامی برسد.
*برای گسترش دامنه فعالیتها در حوزه فرهنگ دینی چه راهکارهایی را ارائه میدهید؟
در این راستا حمایت از تشکلهای مذهبی ازجمله شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان و شاعران آئینی، مؤسسات قرآنی، انجمنهای اسلامی و کانونهای فرهنگی به لحاظ مردمی بودن میتواند فعالیتها توسعهیافته و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد، کارشناسان خبره و جوانان مستعد بهکارگیری و جذب شود و علاوه بر این تربیت نیروی انسانی و حضور در فضای مجازی بیشازپیش ضروری بوده و لازم است که در این خصوص به لحاظ گستردگی تکنولوژی و رویکرد جوانان و نوجوانان به آن، کار کارشناسی انجام و ورود پیدا شود.
در این امر مهم اقدامات قانونی در جهت بهبود و افزایش اعتبارات کافی و امکانات نسبت به حوزههای فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی و زیرمجموعههای آن توسط دولت محترم و مجلس محترم شورای اسلامی به عمل آید؛ و فعالان مذهبی و فرهنگی در تشکلهای مذهبی و نهادهایی که بهنوعی در حوزه فرهنگی دارای امکانات و اعتبارات هستند احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و هرچه در توان دارند درراه اعتلای فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) کوشش نمایند و در مسیر تقویت باورهای دینی با تشخیص اولویتها گام بردارند.
*به نظر شما موفقترین طرح شورای هیئات مذهبی استان در سال گذشته چه بود؟
ضمن بررسی مداوم آسیبها و بدعتها و تلاش در جهت رفع آنها و مدنظر قرار دادن اولویتها در مناسبتهای مذهبی و ملی، میتوان به برگزاری دورههای آموزشی کاربردی ویژه مدیران هیئات مذهبی و دعوت و بهرهگیری از کارشناسان کشوری و استانی در برخی شهرستانها، با هماهنگی و همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان اشاره نمود. همچنین افزایش فعالیتهای قرآنی و استفاده از روحانیت در هیئات مذهبی و برگزاری تجمعات بزرگ عزاداری و تلاش در جهت تقویت و افزایش آنها بهطوریکه به حد مطلوب برسد.
*اولویت برنامههای شورای هیئات مذهبی برای آینده چه خواهد بود؟
توجه کامل به منویات مقام معظم رهبری و بهکارگیری انتظارات و مطالبات معظم له از هیئات مذهبی در اجرای برنامههای مذهبی و فرهنگی، نهادینه کردن فعالیتهای قرآنی و دعا و مناجات در هیئات مذهبی، تعامل بیشتر با مسئولین هیئات مذهبی در انجام مراسمات مذهبی و فرهنگی با حذف کامل آسیبهای عزاداری خصوصاً در ایام ماههای محرم و صفر، آگاهی از اهداف جریانات انحرافی و مقابله با پروژه نفوذ دشمن در هیئات مذهبی و برگزاری همایش و جلسات دراینارتباط و دعوت و استفاده از نقطه نظرات کارشناسان، حمایت و پشتیبانی از جبهه مقاومت اسلامی و مدافعان حرم ولایت در مقابله با اقدامات تروریستی تکفیری، استمرار جلسات دورهای شورا در شهرستانها با حضور مسئولین آن شهرستان و آشنایی با نقاط قوت آنان و بررسی آسیبهای فرهنگ عزاداری و تقدیر از فعالیتهای مؤثر شورای هیئات مذهبی شهرستانها، اهتمام بیشتر به فریضه امربهمعروف و نهی از منکر و تذکر لسانی در هیئات مذهبی و استفاده از ظرفیت هیئات مذهبی در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی را به همراه سایر برنامههای ابلاغی در اولویت برنامههای خود قرار خواهیم داد.
*شورای هیئات مذهبی در خصوص برگزاری دورههای آموزشی چه اقداماتی انجام داده است؟
شورای هیئات مذهبی در برگزاری جلسات متعدد و انجام مصوبات و ایجاد تمهیدات و مقدمات لازم و دعوت و هماهنگی با مدیران هیئات مذهبی جهت شرکت در دوره و بیان ضرورت آن، با سازمان همکاری تنگاتنگ و مؤثری را داشته است.
*نقاط مثبت و منفی هیئات مذهبی آذربایجان شرقی را در چه مواردی می بینید؟
هیئات مذهبی یکی از فعالان اصلی جبهه ولایت هستند و تمامی برنامههایی را که انجام میدهند مثبت است و بهقصد ارتقاء آگاهیهای دینی اعضاء و گسترش فرهنگ قرآنی و سیره ائمه معصومین (ع)، ترویج و تبیین سبک زندگی اسلامی و حسینی در جامعه صورت میگیرد و فریضه امربهمعروف و نهی از منکر در ذات نفس برنامههای هیئات مذهبی جاری است؛ و اهمیت و ارزش کار هیئات مذهبی در پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار روشن است. قرآن و عترت سرلوحه فعالیت هیئات مذهبی میباشد. وحدت و همدلی اعضای شورای هیئات مذهبی و اتفاقنظر در تصمیمگیریها، ساماندهی و نظارت و تقویت برنامههای ارزشی و اعتقادی و پیوند عمیق با نظام مقدس جمهوری اسلامی و رصد اولویتهای فرهنگی و آسیبهای موجود، از دیگر نقاط مثبت میباشد.
*چالشها و مشکلات پیش رو فعالیت این هیئات چیست؟
دشمنان شیعه و بدخواهان انقلاب اسلامی همواره تلاش دارند به طرق مختلف بانفوذ و واردکردن انحرافات و آسیبها به موقعیت والای هیئات مذهبی در تأثیری گذاری فرهنگی آن خدشه وارد کنند و جریانات انحرافی بهصورت آگاهانه با ترویج مسائل و افکار خلاف شئون عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سعی دارند چهره واقعی شیعه را در افکار عمومی مذموم نشان دهند و نیز به این طریق به فرهنگ عزت و غیرت، ایثار و شهادت، جوانمردی و سایر ارزشهای اسلامی نفوذ نموده و فعالیتهای پاک و نیتهای خالص پرچمداران نهضت کربلا را به حاشیه بکشانند که این موارد از عمده چالشها هست. از طرفی در اختیار نداشتن امکانات و محصولات فرهنگی، دوگانگی در برخورد با آسیبها و بدعتها توسط برخی نهادها و خلأهای قانونی و کمبود بسیار محسوس اعتبارات مالی، عدم برخورداری از امکانات لازم اداری و عدم همکاری در برخی موارد از مشکلات شورای هیئات مذهبی میباشد.
*جایگاه شورا در منظومه اعتبارات فرهنگی استان چگونه است؟
شورای هیئات مذهبی باوجود جایگاه بااهمیت در فرهنگ دینی جامعه و در اختیار داشتن موقعیت بزرگترین شبکه نهاد مردمی کشور، متأسفانه ازلحاظ اعتبارات جایگاهی در اعتبارات فرهنگی استان نداشته و صرفاً از محل ردیفهای حمایتی سازمان تبلیغات اسلامی آنهم بسیار محدود برخوردار میباشد و این در حالی است که همه ما دغدغه فرهنگی و مذهبی داریم و به ظرفیت بالای هیئات مذهبی آگاه هستیم، لذا اهتمام عملی از سوی دستاندرکاران امر مورد انتظار است.
*پیشنهادها برای بهبود رویه و ایجاد بستر لازم برای ارتقاء شورای هیئات مذهبی چه میتواند باشد؟
شورای هیئات مذهبی بر اساس بند ۱۶ ماده ۶ اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است؛ تشکیل یافته و الحمدالله از این منظر دارای جایگاه رفیع و بااهمیت است. امید است مسئولین ارشد استانی در عمل ما را در جهت نیل به اهداف عالیه ترویج فرهنگ دینی و رویکرد تبلیغ و تربیتی شورا و جذب جوانان و مقابله بانفوذ دشمن و کاهش آسیبهای اجتماعی یاری رسانند و نظرات شورا را در تصمیمات مذهبی و فرهنگی بیشتر مدنظر قرار داده و در کنار آن از ظرفیت هیئات مذهبی در پیشبرد ارزشهای والای دینی و دستاوردهای انقلاب اسلامی استفاده شود.
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