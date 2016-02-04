به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس فصل ۲۰۳ متن لایحه بودجه سال ۲۰۱۶ آمریکا که اکنون قانون شده است، شهروندان ۳۸ کشوری که تاکنون می‌توانستند برای تجارت یا گردشگری، مدت ۹۰ روز بدون اخذ روادید در خاک ایالات‌ متحده اقامت داشته باشند، اگر در ۵ سال گذشته به سوریه، عراق، سودان و ایران سفر کرده باشند، دیگر «نمی‌توانند» مانند قبل بدون روادید وارد آمریکا شوند.

بر همین اساس همایون سخی و سیار هاشمی که قرار بود در تاریخ ۲۷ بهمن ماه در جشنواره موسیقی فجر روی صحنه بروند، به خاطر این لایحه برای حضور در ایران علی رغم عقد قرارداد، دچار تردید شدند. ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر نیز بر همین اساس تصمیم گرفت تا به جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه اختلال در طی روزهای برگزاری جشنواره موسیقی فجر در تهران، این اجرا را لغو کند.

از طرفی به دلیل استقبال مخاطبان از اجرای کوارتت زهی لایپزیک آلمان این اجرا در همان ساعت اعلام شده (۱۸:۱۵) روز ۲۶ بهمن ماه در تالار وحدت روی صحنه می‌رود. اجرای ششانک سوبرامنیم هنرمند هندوستانی نیز یک سانس جابه جا شده و جایگزین کنسرت این دو هنرمند افغانی در تالار وحدت شده است. اجرای گروه تاجیکی بدخشان هم به تالار رودکی منتقل شده و در همان روز و ساعت برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش در سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر گروه‌ها و هنرمندانی از کشورهایی چون ایتالیا، آلمان، اتریش، هندوستان، تاجیکستان، مالی، اسپانیا، فرانسه، آذربایجان، پرتغال، اسلواکی و بلغارستان به اجرای برنامه می‌پردازند.

سی و یکمین دوره جشنواره موسیقی فجر از تاریخ ۲۱ تا ۱ اسفندماه در ۶ سالن شهر تهران برگزار خواهد شد.