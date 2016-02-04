به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: ۲۳ شهرستان استان کرمان از نسل سوم تلفن همراه برخودار نیستند.

وی ادامه داد: قرار بود ۳۸۰ سایت بی تی اس در استان کرمان نصب شود اما بخش زیادی از آن انجام نشده است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه سه سال از افتتاح مرکز داده استان می گذرد، افزود: باید با توجه به توان دستگاه های اجرایی از این ظرفیت استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد اتصال شبکه های روستایی نیازمند اصلاح است، گفت: ان. جی. ان مجموعه بم بلاتکلیف است و باید در این خصوص تصمیمات لازم انجام شود.

نماینده مردم کرمان و راور یادآور شد: مشکلات تلفن همراه روستایی به قوت خود باقی است ضمن اینکه کرمان در رده های پایین فاوا قرار دارد که باید در این مورد اقدامات عملیاتی انجام شود.

وی با اشاره به مشکلات شرکت مخابرات، گفت: بعد از واگذاری بخش ضعیف آن که به شرکت مخابرات داده شده و در حال حاضر شرایط مخابرات به گونه ای است که از نظر پرسنلی دچار مشکلات عدیده است.