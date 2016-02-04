مراسم میهمانی لاله ها در قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه مراسم میهمانی لاله ها با حضور فرماندار قرچک، نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان و مدیران اجرایی و اقشار و طبقات مردم مومن و انقلابی شهرستان قرچک برگزار شد.

مردم و مسئولان شهرستان قرچک در این مراسم با نثار شاخه های گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشته و بر ادامه یافتن راه و مسیر شهدا تأکید کردند.

در این مراسم مسئولان شهرستان قرچک تأکید کردند که عزت و اقتدار کنونی نظام اسلامی مرهون خون های مطهر شهداست که باید از این دستاوردها پاسداری کرد.

در این مراسم توسط آزمان کادری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک، پیام سید محمد علی شهیدی معاون رئیس‌جمهور ایران و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت عطر افشانی مزار شهدا قرائت شد.

مسعود مرسل پور فرماندار قرچک در این مراسم زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: هدف از برگزاری مراسم میهمانی لاله ها، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی است.

وی افزود: اقتدار امروز کشور مرهون خون های مطهر شهدای انقلاب اسلامی است که باید از آن حفاظت و پاسداری کرد و ترویج فرهنگ شهادت، قدم گذاشتن در مسیر ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی است.

مرسل پور تأکید کرد: دستاوردهای که به وسیله خون مطهر شهدا به دست آمده به عنوان امانت در دستان ماست و باید از این دستاوردها پاسداری کنیم.

گفتنی است، همزمان با دهه فجر مزار شهدای روستای داود آباد شهرستان قرچک با حضور مسعود مرسلپور فرماندار، علیرضا جعفری و علی عبدی معاونین فرماندار، آزمان کادری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اعضای شورای شهر، مسئولان ادارات و خانواده معظم شهدا عطر افشانی و گلباران شد.