برترین تصاویر جهان در ۱۵ بهمن ۹۴

طاووس نورانی در جشنواره فانوس جادویی در لندن (Getty)
پرواز با جت های تک نفره نزدیک یک هواپیمای مسافربری متعلق به امارات متحده عربی (Caters)
تمرین بازیکن روسی برای آمادگی حضور در مسابقات جام جهانی اسکی (Getty )
جشن تولد دو «میرکت» تازه متولد شده در باغ وحش سیدنی (Rex)
یک روز روشن و آفتابی در اسکله ساحلی جزیره «کو فی فی» در تایلند (NationalGeographic)
سایه قله کوه روی ابرها هنگام طلوع آفتاب (AP)
مسابقه پرش با اسب در «لستر» (Getty)
افسران نیروی دریایی سریلانکا کنار پرچم ملی این کشور (Reuters)
مسابقه «کایتینگ» در خلیج بزرگ «کیپ تاون» پایتخت آفریقای جنوبی (EPA)
مردی با نقاب شخصیت میمون افسانه ای در جشن سال نو چینی در تایلند (AP)
آتش سوزی جنگل در کلمبیا به مناطق مسکونی نزدیک شد. (Reuters)
نمای بسته از چشم عقاب (Corbis)
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