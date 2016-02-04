برترین تصاویر جهان در ۱۵ بهمن ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات پرواز با جت های تک نفره در آسمان دبی، ماهی های ساحلی جزیره «کو فی فی» در تایلند، مسابقه پرش با اسب در «لستر» و مسابقه «کایتینگ» در آفریقای جنوبی خواهید دید.