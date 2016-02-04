به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه همزمان با چهارمین روز از دهه فجر پروژه‌های دانشگاه پیام نور استان همدان با حضور استاندار همدان، فرماندار شهرستان همدان و مسئولین استانی افتتاح شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان در مراسم افتتاح پروژه‌های دانشگاه پیام نور همدان بابیان اینکه دانشگاه پیام نور عملکردهای مختلفی داشته است، گفت: برگزاری همایش میر سید علی همدانی، برگزاری همایش ملی رویدادهای مدیریت ورزشی، همایش ملی بحران و راه‌های برون‌رفت، برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان دختر پیام نور کشور، برگزاری مدیریت بحران آب و راه‌های برون‌رفت ازجمله اقدامات بوده است.

صفی الله صفایی با اشاره به اینکه اخذ مجوز ۲۴ رشته کارشناسی ارشد جدید برای دانشگاه پیام نور استان همدان از دیگر اقدامات بوده است، بیان داشت: امروز همزمان به چهارمین روز از دهه فجر پروژه‌های دانشگاه پیام نور استان همدان افتتاح می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: افتتاح مجتمع کارگاهی فنی مهندسی به متراژ هزار و ۲۰۰ مترمربع و بااعتبار یک میلیارد تومان برای کاربری رشته‌های برق و مکانیک و عمران و کشاورزی که ساخت آن از سال ۱۳۸۹ آغاز و در سال جاری به پایان رسیده ازجمله پروژه‌ها است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان بهره‌برداری از ۱۲ باب آزمایشگاه را از دیگر پروژه‌های قابل بهره‌برداری اعلام کرد و گفت: ۱۲باب آزمایشگاه برای رشته‌های شیمی، فیزیک و کشاورزی و زیست‌شناسی تهیه و تجهیز شده که سال شروع تجهیز ۱۳۹۰ بوده و امسال به پایان رسیده است.