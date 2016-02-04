اظهارات تکراری و ضد ایرانی عادل الجبیر: ایران حامی تروریسم است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، «عادل الجبیر» وزیر خارجه سعودی امروز پنجشنبه با «فرانک والتر اشتاین مایر» همتای آلمانی خود در ریاض دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، وی در جریان نشست مطبوعاتی با همتای آلمانی خود در خصوص تنش های ایجاد شده میان تهران و ریاض مدعی شد: اقدامات ایران موجب بروز تنش در روابط دو کشور شده است و در صورتی که این کشور به سیاست های خصمانه خود پایان دهد، ما نیز آماده ایم به تنش ها پایان دهیم.

وزیر خارجه سعودی همچنین ادعا کرد: ایران در امور کشورهای منطقه مداخله و از تروریسم حمایت می کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که رژیم آل سعود به عنوان مهم ترین حامی مالی ـ تسلیحاتی گروه های تروریستی در سراسر جهان محسوب می شود.

الجبیر در بخش دیگری از سخنان خود، در سخنانی فرافکنانه در خصوص علت عدم موفقیت نشست ژنو۳ و تعلیق آن مدعی شد: هیأت سوری برای رسیدن به یک توافق سیاسی با مخالفان آماده نبود و هیچ جدیتی در این زمینه از خود نشان نداد. این اظهارات مضحک در حالی است که مقامات رژیم سعودی با سنگ اندازی در مسیر مذاکرات صلح سوریه و مطرح ساختن پیش شرط های غیرعقلانی موجب عدم موفقیت آن شدند.

وی در ادامه ادعا کرد: با توجه به وضعیتی که هیأت سوری در مذاکرات به وجود آورده بود، استفان دی میستورا بهترین راه را در تعلیق مذاکرات دید. این در حالی است که هیأت معارضان سوری در ژنو در طول حضور چند روزه خود در این شهر با هدف به شکست کشاندن مذاکرات دو بار سازمان ملل را تهدید به ترک محل گفتگوها کردند.

گفتنی است، «عادل الجبیر» وزیر خارجه سعودی ساعاتی پس از عزیمت هیأت معارضان سوری به محل مذاکرات صلح سوریه در ژنو در قامت سخنگوی آنها برآمده و تصریح کرد: بشار اسد هیچ جایی در آینده سیاسی سوریه ندارد و چه از طریق کانال های نظامی و چه غیرنظامی باید از قدرت کنار بروند.