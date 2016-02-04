دولت مساعدت و همکاری بیشتری با کسبه و بازاریان داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری ظهر پنجشنبه در نشست با بازاریان شهر بوشهر اظهار داشت: دهه مبارک فجر یادآور دوران پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است و باید در این ایام دستاوردهای این نظام مقدس بیش از پیش معرفی و ارزشهای انقلاب به نسل جدید منتقل شود.
وی تصریح کرد: انقلاب ما در شرایطی به پیروزی رسید که هیچ کشوری حتی فکر آن را هم نمیکرد و این انقلاب باعث شگفتی همه تئوریسینهای سیاسی جهان شد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستگیری تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس، خاطرنشان کرد: این اتفاقات نشان داد که ایران با کسی تعارف ندارد و آزادی این نظامیان نیز بر اساس کرامت ایرانیان صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه بازاریان جزو نقشآفرینترین اقشار در شکلگیری انقلاب اسلامی هستند، بیان کرد: بازاریان نقش بسیار مهمی در شکلگیری انقلاب اسلامی داشتند و با هماهنگی و بستن درب مغازههای خود این انقلاب را محقق کردند.
جمیری در ادامه با اشاره به اینکه بازاریان باری برای دولت ندارند و همواره بال دولت بودهاند، تاکید کرد: دولت باید مساعدت و همکاری بیشتری با کسبه و بازاریان داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات و نیازهای بازاریان را در سطح استانی و ملی پیگیری کردهایم، افزود: نشست مشترکی را با مسئولان دولتی و بازاریان برگزار میکنیم و مشکلات به صورت رو در رو مطرح میشود.
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