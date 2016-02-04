دهه فجر وقت صحبت از انقلاب اسلامی است و نه افتتاح پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن شفیعی ظهر پنجشنبه در کارگاه بصیرت سیاسی در پرتو اخلاق دینی اظهار کرد: حال و هوای این روزهای خوزستان خیلی متفاوت است، روز گذشته هفت نفر از عزیزان این استان را در سوریه و در عرصه شهادت تقدیم خداوند متعال کردیم که سه نفر از آنها از قشر طلاب بودند.

وی افزود: برای صحبت از امام راحل به یک فصل طولانی نیاز داریم ولی اگر شکل گیری انقلاب اسلامی را مورد بازخوانی قرار دهیم درمی یابیم که معجزه ای با نفس مسیحایی امام راحل برای تحقق انقلاب واقع شد.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه های خوزستان تصریح کرد: دهه فجر طبیعتا باید صحبت از اتفاقات بزرگی باشد که در سال ۵۷ رخ داده است. انقلاب اسلامی در تعبیر امام راحل معجزه بزرگ قرن بوده و با شناخت امام راهی به درک مفهموم عصمت، امامت، پیشوایی و رهبری پیدا می کنیم.

شفیعی بیان کرد: ایام دهه فجر باید به انقلاب اسلامی و بررسی آن و نه افتتاح پروژه پرداخت. هفته دولت بهترین فرصت برای افتتاح پروژه های عمرانی دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه با حضور مدیران، معاونان و همه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور کشور در اهواز برگزار شد.