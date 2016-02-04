خوش بین بودن به آمریکا نشانه نفوذاست/دوستی آمریکا را هم دیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی ظهر پنجشنبه در همایش گفتمان مقاومت و ایستادگی در محل سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری شرایط کنونی کشور را حساس ارزیابی کرده اند، گفت: آمریکا به مجلس و انتخابات آینده ما چشم دوخته است و برخی جریان ها در کشور قصد دارند با تفکر وادادگی مجلس و کشور را به آمریکا تحویل دهند.

وی خوش بین بودن به غرب را دلیل کافی برای نفوذپذیری آمریکا دانست و تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند که مردم به کسی رای دهند که کشور را نفروشد و خصوصیت ضداستکباری در آن ها محرز باشد.

رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور با تاکید بر ورود افراد استکبارستیز به مجلس گفت: برای رسیدن به این هدف باید اختلاف سلیقه ها را کنار گذاشت و افراد ارزش مدار را وارد مجلس کرد.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری چندین بار فرمودند من به لیست رای می دهم، گفت: اگر برخی از گزینه های رای خود را خالی بگذاریم راه برای ورود عناصر سست عنصر با تفکر غرب گرایی به مجلس باز می شود.

سردار نقدی تصریح کرد: وقتی وارد زندگی برخی از افراد سرشناس این کشور که لباس روحانیت نیز بر تن دارد، می شویم شاهد هستیم که ایمان مخلص و قوی نیز ندارند چرا که برخی از آن ها در روز تاسوعا به ورزش اسکی روی آب می روند و روز ۲۸ صفر به شکارگاه می روند و این افراد همان بسترهای نفوذ در کشور هستند.

تنها راه باقی مانده آمریکا علیه ایران مذاکره است

وی افزود: آمریکا پس از شکست در جلوگیری از پیروزی انقلاب، کودتا، شورش های قومی و قبیله ای، جنگ تحمیلی علیه ایران، فتنه ۷۷ و فتنه ۸۸ راه انداخت و باز هم با این وجود شکست خورد.

رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور ادامه داد: آمریکا در سال پایانی جنگ عراق علیه ایران وقتی دید که صدام در حال شکست خوردن است نیروهای خود را مستقیم به جنگ با ایران وارد کرد و در حمایت از عراق برخی از سکوهای نفتی و هواپیمای مسافربری ایرانی را در آب های خلیج فارس از بین برد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا پس از ناامیدی در جنگ های نظامی علیه ایران، فتنه گری و جنگ اقتصادی را در کشور به وجود آورد، تصریح کرد: آمریکا با تحریم های فلج کننده قصد داشتند در مدت سه تا شش ماه اقتصاد و نظام ایران را از پای درآورد اما اکنون با وجود گذشت چهار سال از آن زمان مردم ما تسلیم نشده اند.

سردار نقدی با بیان اینکه کنگره آمریکا دولتمردان خود را شماتت می کند که در برابر ایران با مذاکره وارد شده است و با جنگ نظامی وارد عرصه نمی شود، گفت: رئیس جمهور آمریکا بارها اعلام کرده است که جنگ های مکرر سیاسی، روانی، اقتصادی و نظامی علیه ایران بی فایده است و تنها راه باقی مانده مذاکرات است.

دوستی آمریکا را هم دیدیم

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر آمریکا با ادعای دوستی با ایران هر هفته قانونی علیه ایران تصویب می کند، گفت: کنگره آمریکا برای بودجه سال جاری بودجه دو میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلاری برای دموکراتیک کردن ایران و چهار کشور دیگر در نظر گرفته است و حال مسئولانی که قسم خوردند از این ملت دفاع کنند و مدافع حقوق این ملت باشند هیچ اقدامی علیه این قانون آمریکا نداشتند.

رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور ادامه داد: در مهرماه سال جاری نیز کنگره آمریکا قانونی تصویب کرد که برای برداشتن تحریم های ایران غرامت ۴۶ میلیارد دلاری برای کشته شدن ۵۰۰ تفنگدار آمریکایی در حمله به لبنان از حساب ایران در بانک های بین المللی بردارد.

وی افزود: کنگره آمریکا همچنین تصویب کرده است که قوانین تحریم ها علیه ایران به طور کامل برداشته نمی شود بلکه به صورت تعلیق درآمده و پس از ۱۸۰ روز اگر رئیس جمهور آمریکا این قانون را قبول نداشته باشد تحریم ها دوباره با قوت پیگیری می شود.

تفکر سازش با آمریکا نشانه نفوذ است

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در توجه به نفوذ فردی و جریانی دشمن خاطرنشان کرد: مصداق عینی نفوذ فردی دشمن خبرنگار جاسوس آمریکایی جیسون رضاییان بود که تا خصوصی ترین افراد مهم این نظام نفوذ کرده بود و آمریکا برای آزادی او یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از سرمایه های بلوک شده ایران را آزاد کرده و تحریم های بانک سپه را لغو کنند، حال برخی از افراد تصور می کنند که آزادسازی این پول ها به خاطر مذاکره بوده است.

سردار نقدی با اشاره به نفوذ جریانی دشمن در کشور گفت: دشمن در نفوذ جریانی این تفکر را در کشور القا می کنند که پیشرفت اقتصادی و علمی ایران در گرو رابطه مثبت با آمریکاست و در غیر این صورت ایران پیشرفتی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه در دوران پهلوی با وجود همکاری و دوستی عمیق شاه با آمریکا اما اکثر مردم بی سواد مطلق بودند و هیچ پیشرفتی در آن دوران وجود نداشت، تصریح کرد: امروز ما ماهواره به فضا می فرستیم و از ۵۸ کشور دنیا توریسم درمانی داریم و پیشرفت کشور ما در گرو مبارزه با آمریکا بوده است.

رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور با اشاره به رابطه کشورهای ترکیه و عربستان با آمریکا گفت: عربستان با وجود در آمد ۳۰ برابری درآمد نفتی نسبت به ایران اما وضع وابستگی اش به غرب و آمریکا روز به روز بیشتر می شود.

آمریکا در مشکلات خودش مانده است

وی خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر که کشور به غرب روی خوش نشان داده است متاسفانه آمار بیکاری افزایش یافته و قیمت نفت از بشکه ای ۱۱۰ دلار به ۲۵ دلار کاهش یافته و ضرر ۵۶ میلیارد دلاری داشتیم.

سردار نقدی ادامه داد: در حال حاضر با وجود مشکلات متعدد کشور از جمله بیکاری جوانان، دولت هواپیمای ایرباس دست دوم غربی با قیمتی چند برابر هوایپمای نو را به صورت قسطی می خرد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا با وضع بد اقتصادی و با دزدیدن نفت های لیبی و عربستان و نیجریه اقتصاد خود را می چرخاند و حال با این وضعیت می خواهد اقتصاد کشور ما را اصلاح کند، گفت: جنگ عربستان و یمن زمانی به اتمام می رسد که آمریکا خزانه عربستان را به دلیل فروش سلاح های جنگی خود خالی کند.

رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور با بیان اینکه آمریکا اکنون ۱۹ هزار میلیارد دلار به دیگر کشورها بدهی دارد، تصریح کرد: در هر روز دو و نیم میلیون دلار به بدهی آمریکا اضافه می شود.

وی با اشاره اینکه غرب از پیشرفت اسلام وحشت دارد، تاکید کرد: همانگونه که اسلام توانست ایران را از دست شاه و آمریکا، عراق را از دست صدام، لبنان را از دست اسرائیل نجات دهد، فلسطین را هم از دست ارتش اسرائیل نجات خواهد داد.

سردار نقدی با بیان اینکه در دیپلماسی درست نباید خود را در میز مذاکره ضعیف نشان داد، گفت: متاسفانه در مذاکرات اخیر در برابر غرب بارها از طرف مذاکره کنندگان ما خالی بودن خزانه کشور را بیان کردند.

آزادسازی شهر شیعه نشین سوریه درس ایستادگی می دهد

وی با اشاره به آزادسازی دو شهر شیعه نشین سوریه پس از چهار سال اظهار کرد: پیروان اهل بیت(ع) در این شهرها با وجود نبود رفاه و امکانات اولیه زندگی درس مقاومت و ایستادگی را به دنیا دادند.

رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور با اشاره به دلیل وقوع انقلاب در شب ۲۲ بهمن سال ۵۷ گفت: سران پهلوی برای از بین بردن امام راحل و همرزمان ایشان ساعت چهار و نیم عصر روز ۲۱ بهمن برای از بین بردن انقلاب دستور کودتای نظامی را داد، اما امام راحل دستور دادند که مردم در این ساعت به خیابان ها آمده و این نقشه آن ها را نقش برآب کنند و با این فرمان بود که انقلاب به پیروزی رسید.