۱۰ پروژه در روستاهای صومعه سرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شبکه آب و فاضلاب روستایی صومعه سرا عصر پنج شنبه در حاشیه بهره برداری از هشت پروژه آبرسانی به روستاهای این شهرستان گفت: با بهره برداری از این هشت پروژه بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر از آب آشامیدنی روستایی برخوردار شدند.

مجید فلاح طول لوله گذاری را ۵۳.۶ کیلومتر عنوان کرد و افزود: حفر، تجهیز و پمپاژ یک حلقه چاه، احداث دو باب مخزن ذخیره، تعدیل فشار به حجم ۶۰۰ متر مکعب و ساخت و تجهیز دو باب ایستگاه پمپاژ از جمله این پروژه ها است.

وی با بیان اینکه روستاهای سه سار، مهویزان، رفتگی و کوده از جمله روستاهای فاقد آب آشامیدنی روستایی صومعه سرا بودند، تصریح کرد: با افتتاح یک دستگاه پمپاژ، فشار آب روستاهای نوخاله اکبری و جعفری، صوفیانده و گازگیشه نیز تقویت شد.

به گفته رئیس شبکه آب و فاضلاب روستایی صومعه سرا این شهرستان از ۲۱ هزار مشترک آب روستایی برخوردار است.

وی با اشاره بهبرخورداری ۷۶.۳۳ درصدی روستاهای صومعه سرا از آب آشامیدنی افزود: با اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان صومعه سرا این آمار نسبت به سال گذشته ۱.۳ درصد افزایش یافته است.

فلاح با بیان اینکه برای اجرای هشت پروژه فوق، دو میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان هزینه شده است، گفت: متاسفانه هنوز تعدادی از روستاهای شهرستان صومعه سرا فاقد آب آشامیدنی هستند.

افتتاح دو پروژه آسفالت معابر روستایی بنیاد مسکن در صومعه سرا

همچنین در چهارمین روز از دهه فجر دو پروژه آسفالت معابر روستایی در روستاهای صومعه سرا با حضور مسئولان به بهره برداری رسید.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صومعه سرادر مراسم افتتاح معابر آسفالت شدهروستاهای پشتیر و لیفشاگردگفت: طول اجرای این عملیات شش کیلومتر است.

محمد امین پور اجرای این پروژه را در راستای اجرای طرح هادی روستایی عنوان کرد و افزود: برای این دو پروژه حدود یک میلیارد تومان هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۲۳۰ میلیون تومان از این اعتبار از محل اعتبارات تبصره ۲۲ و مابقی هزینه ها توسط کمک های اهالی و اعتبارات سازمانی تأمین شده است.