مراسم غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای شهر یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم بعداز ظهر پنجشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان، جمعی از مسئولین استانی و خانواده های شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس در گلزار شهدا برگزار شد.

در این آیین جمعی از دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان هم با حضور در گلزار شهدا با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.

همچنین در این مراسم مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان پیام رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور را قرائت کرد.

در دوران دفاع مقدس استان کهگیلویه و بویراحمد یکهزار و ۸۸۷ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.