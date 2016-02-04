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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۵۸

به مناسبت دهه فجر؛

مراسم غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای شهر یاسوج برگزار شد

مراسم غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای شهر یاسوج برگزار شد

یاسوج – مراسم غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای شهر یاسوج به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم بعداز ظهر پنجشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان، جمعی از مسئولین استانی و خانواده های شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس در گلزار شهدا برگزار شد.

در این آیین جمعی از دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان هم با حضور در گلزار شهدا با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.

همچنین در این مراسم مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان پیام رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور را قرائت کرد.

در دوران دفاع مقدس استان کهگیلویه و بویراحمد یکهزار و ۸۸۷ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

کد مطلب 3042113

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