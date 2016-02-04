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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۲۰

به مناسبت دهه فجر؛

جشنواره «پرواز بادباک‌ها» در صومعه سرا برگزار شد

جشنواره «پرواز بادباک‌ها» در صومعه سرا برگزار شد

صومعه سرا – به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر جشنواره «پرواز بادباک‌ها» با همکاری کانون پرورش فکری کودک و نوجوان صومعه سرا در این شهرستان برگزار شد.

سرپرست کانون پرورش فکری کودک و نوجوان صومعه سرا ظهر پنج شنبه در حاشیه این جشنواره به  خبرنگار مهر گفت: این جشنواره هر ساله به مناسبت ایام الله دهه فجر با حضور کودکان و نوجوان به همراه والدین شان برگزار می شود.

زنیب آزاد نیا با بیان اینکه تمامی بادباک ها توسط خود کودکان و نوجوانان شرکت کننده ساخته شده است، از حضور ۷۰ نفر در این جشنواره خبر داد و افزود: استقبال خوب کودکان و نوجوان به همراه والدین خود از این برنامه، نشان دهنده توجه خانواده ها به حضور فرزندانشان در برنامه های فرهنگی و ورزشی سالم است.

وی برگزاری جشن انقلاب، نمایشگاه دست ساخت های کودکان و نوجوان ومسابقه های فرهنگی و هنری را از دیگر برنامه های کانون پرورش فکری شهرستان صومعه سرا در ایام الله دهه فجر اعلام کرد.

در پایان این جشنواره از ۲۲ کودک و نوجوان شرکت کننده در این جشنواره با اعطای هدایا تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 3042120

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