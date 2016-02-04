سرپرست کانون پرورش فکری کودک و نوجوان صومعه سرا ظهر پنج شنبه در حاشیه این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره هر ساله به مناسبت ایام الله دهه فجر با حضور کودکان و نوجوان به همراه والدین شان برگزار می شود.

زنیب آزاد نیا با بیان اینکه تمامی بادباک ها توسط خود کودکان و نوجوانان شرکت کننده ساخته شده است، از حضور ۷۰ نفر در این جشنواره خبر داد و افزود: استقبال خوب کودکان و نوجوان به همراه والدین خود از این برنامه، نشان دهنده توجه خانواده ها به حضور فرزندانشان در برنامه های فرهنگی و ورزشی سالم است.

وی برگزاری جشن انقلاب، نمایشگاه دست ساخت های کودکان و نوجوان ومسابقه های فرهنگی و هنری را از دیگر برنامه های کانون پرورش فکری شهرستان صومعه سرا در ایام الله دهه فجر اعلام کرد.

در پایان این جشنواره از ۲۲ کودک و نوجوان شرکت کننده در این جشنواره با اعطای هدایا تقدیر به عمل آمد.