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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۲۵

مشاور وزیر بهداشت خبرداد:

ایجاد یک مرکز جامع سلامت در شهرها به ازای ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر

ایجاد یک مرکز جامع سلامت در شهرها به ازای ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر

زنجان-مشاور وزیر بهداشت گفت: به ازای ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت یک مرکز جامع سلامت در شهرها ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح مرکز جامع خدمات سلامت آرین شفا افزود: تاکنون مراکز جامع سلامت در ۱۷ استان به شکل رسمی افتتاح شده و سایر استانها موظف هستند تا پایان سال ۹۵ نسبت به تکمیل این مراکز اقدام کنند.

وی ادامه داد: برای گسترش عدالت درمانی باید به حاشیه شهرها نیز توجه شود و در همین راستا مراکز بهداشتی درمانی در حاشیه شهرها ایجادشده است تا طبق الگوی سازمان بهداشت و درمان مسائل بهداشت آن‌ها برطرف شود.

 مشاور وزیر بهداشت گفت: به ازای ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت یک مرکز جامع سلامت در شهرها ایجاد می‌شود و جمعیت‌های ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفری نیز از یک پایگاه سلامت برخوردار هستند.

مشاور وزیر بهداشت و مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات طرح تحول سلامت همچنین گفت: طرح تحول سلامت از اردیبهشت سال ۹۳ با برنامه‌های ایجاد پایگاهها و مراکز جامع سلامت وارد فاز اجرایی شد.

رضوی با اشاره به اینکه با ایجاد مراکز جامع خدمات سلامت حلقه پیشگیری و درمان کامل می‌شود، گفت: خدمات درمانی این مراکز بیشتر جنبه پیشگیرانه دارد.

کد مطلب 3042128

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