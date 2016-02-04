ظریف با دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز دیپلماسی وزارت امور خارجه، «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه کنفرانس بین‌المللی کمک به مردم سوریه در لندن دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، وزیر امور خارجه کشورمان بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند گفتگوهای دولت و مخالفان سوریه در ژنو تاکید و تنها راه خروج از بحران موجود در سوریه را راه حل سیاسی اعلام کرد.

ظریف گفت: مبارزه با تروریسم در منطقه باید توسط همه طرف های منطقه ای و بین المللی به طور جدی دنبال و همزمان با روند سیاسی در قالب گفتگوهای دولت و مخالفان بر اساس مصوبات بیانیه وین۲ پیگیری شود.

وی استفاده ابزاری از تروریسم توسط هر طرف خارجی در سوریه را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول دانست.

در این دیدار، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در حمایت از روند سیاسی گفتگوهای سوری - سوری قدردانی کرد و خواستار پایان تنش در منطقه و یکپارچگی دولت‌های منطقه در قبال مبارزه با تروریسم شد.