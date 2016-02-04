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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۰۳

در حاشیه کنفرانس لندن:

ظریف با دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد

ظریف با دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد، استفاده ابزاری از تروریسم توسط هر طرف خارجی در سوریه را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز دیپلماسی وزارت امور خارجه، «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه کنفرانس بین‌المللی کمک به مردم سوریه در لندن دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، وزیر امور خارجه کشورمان بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند گفتگوهای دولت و مخالفان سوریه در ژنو تاکید و تنها راه خروج از بحران موجود در سوریه را راه حل سیاسی اعلام کرد.

ظریف گفت: مبارزه با تروریسم در منطقه باید توسط همه طرف های منطقه ای و بین المللی به طور جدی دنبال  و همزمان با روند سیاسی در قالب گفتگوهای دولت و مخالفان بر اساس مصوبات بیانیه وین۲ پیگیری شود.

وی استفاده ابزاری از تروریسم توسط هر طرف خارجی در سوریه را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول دانست.

در این دیدار، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در حمایت از روند سیاسی گفتگوهای سوری - سوری قدردانی کرد و خواستار پایان تنش در منطقه و یکپارچگی دولت‌های منطقه در قبال مبارزه با تروریسم شد.

کد مطلب 3042144

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