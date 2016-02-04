هرمزگان با کمبود ۵۰۰ مگاوات برق مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادرى بعد از ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی گنو در بندرعباس كه با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزير نيرو انجام شد، اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه پيش بينى شده است، نرخ تورم كشور به زير ٩ درصد، توليد ناخالص داخلى به ٣١٤هزار ميليارد، رشد اقتصادى به ٨ درصد، نرخ بيكارى به ٧ درصد و وابستگى كشور به صنعت نفت به ٢٢ درصد برسد که در تحقق این اهداف استان هرمزگان نیز تقش مهمی دارد.

وى افزود: امروز شاهد آن هستيم كه با همت دولت تدبیر و امید طرح هاى ارائه شده يكى پس از ديگرى محقق مى شود که يكى از نمونه هاى آن احداث نيروگاه برق گنو است.

استاندار هرمزگان با اشاره به اينكه هرمزگان به عنوان يكى از استان هاى پايلوت توسعه كشور معرفی شده است، ادامه داد: هرمزگان به دليل دارا بودن ظرفيت و پتانسيل هاى موجود نياز به توجه ويژه كشورى دارد.

جادری يادآور شد: سال گذشته دو هزار ميليارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده و ١٠هزار ميليارد از محل عوارض گمركات استان هرمزگان به خزانه کشور وازير شده است.

وى گفت: هرمزگان در کسب درآمد در كشور داراى جایگاه پنجم اما از لحاظ هزينه در رتبه ١٢ كشور قرار دارد که باید بخش بیشتری از درآمدهای هرمزگان به این استان اختصاص یابد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه بيش از سه هزار مگاوات ظرفیت تولید برق در استان در حال احداث است، اظهار داشت: این استان امروز نیازمند٥٠٠ مگاوات برق است که اين كمبود با ایجاد ظرفیت های جدید باید رفع شود.

جادری بیان داشت: با توجه به اینکه برنامه توسعه دريا محور برای استان هرمزگان تعريف شده است تا سكويى براى توسعه و صادارت این استان باشد، نياز به توجه مضاعف براى تأمين زير ساخت ها در هرمزگان داریم.