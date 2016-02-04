فرایندهای جهانی در حوزه زنان و خانواده باید شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در اختتامیه نخستین دوره آموزشی ارتقای مهارت‌های علمی و عملی زنان در مجامع بین‌المللی ضمن تبریک ایام دهه فجر افزود: از آغاز کار دولت یازدهم مستندات فراوانی وجود دارد که معاونت زنان را برای ترغیب برگزاری این دوره ها ترغیب می کردند.

وی ادامه داد: محورهای متعدد برنامه پنجم توسعه از جمله ماده 230 که بر توسعه توانایی سازمان های مردم نهاد وتوسعه تعاملات بین الملل اشاره دارد از آن جمله است.

مولاوردی یکی از ضرورت های برگزاری دوره های یاد شده را توجه به فرآیندهای جهانی و منطقه ای عنوان کرد و گفت: این مساله منجر به گردش آزاد اطلاعات، سهولت برقراری ارتباط جهانی میان سازمان ها، گروه ها، افراد و تقویت نقش سازمان ها و مجامع بین الملل شده است.

وی ادامه داد: این فرآیند از سوی دیگر با تاثیرگذاری در ارزش های فرهنگی، شیوه و سبک زندگی و اشکال ارتباطات، چالش های جدی در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع ایجاد کرده است.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه ماهیت روابط بین الملل در حال تغییر است، خاطر نشان کرد: قدرت نرم و قدرت اقتصادی دو محور اصلی قدرت در جهان جدید به شمار می روند و سازمان های بین الملل دیگر مانند دوران جنگ سرد فقط در سلطه قدرت های بزرگ نبوده و هویت مستقل تری پیدا کردند.

وی تصریح کرد:توجه به این واقعیات بویژه در دولت تدبیر و امید از همان ابتدا در دستور کار بوده و در چارچوب رویکرد اعتدال، متناسب سازی و همچنین متوازن با آرمان ها و واقعیات قرار داده شد.

مولاوردی ادامه داد: دولت یازدهم با انتخاب گفتمان مناسب در طرح و پیگیری آرمانها و ایده ها، پیگیری اهداف از طریق اقناع جمعی، مشارکت در ایجاد و هدایت فرآیندهای منطقه ای و جهانی برای برجسته ساختن فرصت ها به جای تهدیدها تلاش کرد.

معاون رییس جمهوری افزود: توسعه تعاملات بین المللی در حوزه زنان و خانواده هم ایجاب می کند، این فرایندهای جهانی مورد شناسایی دقیق قرار گیرند تا به دور از انزوا، انفعال و تقابل، با رفتاری همکاری جویانه و مشارکتی فعال در سازمان ها و نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی منطقه ای و بین المللی در شکل دادن به نظم جهانی تاثیرگذار و سهیم باشیم.

وی توضیح داد: برای کیش و مات نشدن باید قواعد بازی را آموخت زیرا این عرصه عرصه بازی شطرنج دولت ها و ملتهاست، بی تردید کمترین نتیجه تعامل موازین بین المللی با موازین داخلی، ملی، بومی و مذهبی رشد بالندگی و زایش خواهد بود.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه تکلیف ما در روند این فرایند، شناخت دقیق، کامل و بی کم و کاست است، اضافه کرد: این شناخت و آگاهی مقدمه نقش آفرینی و تاثیرگذاری در این عرصه است هرچند این دوره آغاز یک راه طولانی و پر فراز و نشیب و مقدمه ای برای قدم برداشتن در این مسیر است.

به گفته وی، یکی از محمل هایی که می تواند فرصت مغتنمی را برای تعامل و بالندگی در اختیار قرار دهد، اجلاس ها، نشست ها و کنفرانس های منطقه ای و بین المللی است که ماحصل مذاکرات گسترده کارشناسان و صاحبنظران مختلف از گوشه و کنار جهان با دیدگاه های متفاوت فکری درخصوص مسائل و معضلات جهانی است.

مولاوردی توضیح داد: آشنایی زنان نقاط مختلف جهان با یکدیگر از فرهنگ های متفاوت، جمع آوری دیدگاه های متنوع دینی و غیر دینی در یک مکان، تبادل اطلاعات و تجربیات مفید و راهبردهای نوین و موثر برای پیشبرد وضعیت و در منظر قضاوت قرار دادن آن از جمله نقاط قوت این همایش و هم اندیشی ها است.