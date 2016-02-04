انقلاب اسلامی نعمت خداوند به ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی عصر پنج شنبه در همایش روحانیون مستقر استان در محل سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی ملت ایران حادثه ای بی بدیل در تاریخ معاصر جهان است که دیگر کشورها را نیز تحت تاثیر قرارداده است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی در مقطعی از زمان به وقوع پیوست که دوره بی میلی به خداوند، دین و ارزش های اللهی و محور قرار دادن عقل بشر بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی قزوین افزود: پیش از انقلاب اسلامی نهایت لطفی که عقل بشری به وحی داشت تفسیر و تحدید آن به حریم شخصی بود و دین نباید از حریم مسجد و کلیسا فراتر می رفت از سویی نیز مفهوم و نهاد دین را مخالف با آزادی و استقلال می دانستند.

حجت الاسلام نعمت اللهی بیان کرد: دینداران نیز با ترس سخنانی می گفتند اما نمی توانستند با صدای رسا زنده بودن دین و وحی را اعلام کنند تا یکباره در گوشه ای از دنیا، اتفاقی می افتد که همه این معادلات را بر هم می ریزد و امام راحل(ره) در قامت رهبری معنوی در نهایت سادگی مفاهیم بلندی را به بشریت القا می کند.

وی ادامه داد: انقلاب ملت ایران ماهیت دینی داشت و امام راحل به عنوان اعجوبه عصر خود توانست بدون اینکه در مراکز آکادمیک درس سیاست بخواند با انقلاب خود همه دنیا را خیره کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: انقلاب اسلامی به برکت قرآن و اهل بیت علیهم السلام برترین نعمت ها را برای ملت ایران هدیه آورد که نعمت آزادی در راس همه این مواهب قرار دارد.

در ادامه این همایش معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین با اشاره به برخی کاستی های موجود در مساجد در رابطه با ائمه جماعات بیان کرد: ائمه جماعات در مساجد به سبب وجود برخی کم توجهی ها مورد تظلم واقع می شوند در حالی که رهبر معظم انقلاب در پیامی به بیست و دومین اجلاس نماز صراحتا تاکید فرموده بودند که مدیریت فرهنگی مساجد با روحانیت است.

حجت الاسلام عباس نظری ادامه داد: برای حل این مشکل اداره کل تبلیغات پیشنهاد می کند در کمیته ای با همکاری سایر دستگاه های دخیل این موارد به صورت جزیی و موردی بررسی و رفع شود.