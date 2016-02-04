شهرداری ورامین درآستانه قرار گرفتن بر قله تکواندو ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم تا پنجم لیگ برتر تکواندوی باشگاه های کشور در حالی شامگاه پنجشنبه پیگیری شد که تیم شهرداری ورامین صدرنشین لیگ برتر، نیاز مبرمی به پیروزی در سه دیدار پیش رو داشت.

تیم شهرداری ورامین تحت هدایت پیام خانلرخانی سرمربی جوان و خوش فکر خود و با تکیه بر توانایی جمعی از جوانان باانگیزه و خوش استعداد، نمایش فوق العاده ای را در لیگ برتر امسال از خود نشان داد.

تیم شهرداری ورامین تا پیش از آغاز هفته سوم دور برگشت لیگ برتر تکواندو، تنها یک شکست در کارنامه خود داشت و با ۲۷ امتیاز به صدر جدول رده بندی مسابقات تکیه زده بود.

شهرداری ورامین یکی از پرافتخارترین تیم های تکواندو ایران

شاگردان پیام خانلرخانی که نماینده ایران در مسابقات جام باشگاه های آسیا هستند، تلاش دارند تا با درخشش در لیگ برتر تکواندو، شایستگی های خود را به رخ حریفان بکشانند.

تیم شهرداری ورامین که قهرمانی لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا را در کارنامه دارد، یکی از پرافتخارترین تیم های تکواندو ایران است که تلاش دارد تا بار دیگر از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.

رقابت برای کسب عنوان قهرمانی در این فصل از رقابت های لیگ برتر، میان دو تیم شهرداری ورامین ودانشگاه آزاد اسلامی است و بسیاری قبل از شروع هفته سوم معتقد بودند که چهره قهرمان این فصل لیگ برتر در شامگاه پنج شنبه تا حدودی مشخص می شود.

تیم شهرداری ورامین در هفته سوم تیم گیتی پسند اصفهان، در هفته چهارم تیم دانشگاه آزاد اسلامی و در هفته پنجم تیم شهدای ساری را پیش رو داشت، تیم هایی که در دور رفت مقابل شاگردان پیام خانلرخانی شکست خورده بودند.

تقابل اندیشه های گزینه های مربیگری تیم ملی

تیم شهرداری ورامین ابتدا به مصاف تیم گیتی پسند اصفهان که در رده ششم جدول رده بندی قرار داشت رفت و توانست با تکیه بر بازیکنان باانگیزه خود با نتیجه پنج بر سه مقابل این تیم پیروز شود.

شهرداری ورامین در گام دوم، حساس ترین دیدار این فصل لیگ برتر تکواندو را برگزار کرد و در دیداری جذاب و دیدنی مقابل دانشگاه آزاد اسلامی، رقیب سنتی خود قرار گرفت.

تقابل اندیشه های پیام خانلرخانی و خلیفه در دانشگاه آزاد اسلامی که از گزینه های مربیگری تیم ملی هستند نیز بر جذابیت این بازی افزوده بود اما در نهایت این دیدار با نتیجه چهار بر چهار مساوی شد.

شهرداری ورامین در سومین گام نیز به مصاف تیم شهدای ساری رفت و توانست سه امتیاز دیدار مقابل تیم رده پنجم جدول رده بندی را کسب کرده و در استانه قهرمانی این فصل لیگ برتر تکواندو قرار بگیرد.

علی حیدریان شهردار ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری ورامین به دنبال تکرار عنوان قهرمانی خود در لیگ برتر و شاد کردن دل هواداران و علاقه مندان به ورزش در ورامین بود و با این هدف پای به مسابقات لیگ گذاشت.

وی افزود: خوشبختانه بازیکنان و کادر فنی تیم شهرداری ورامین توانمندی و شایستگی های خود را در مقابل حریفان نشان دادند و این موضوع پتانسیل و ظرفیت های شهرستان ورامین را نشان می دهد.

حیدریان ادامه داد: تیم شهرداری ورامین خود را برای حضور در مسابقات جام باشگاه های آسیا آماده می کند و تلاش دارد تا نام ایران و شهرستان ورامین را در قاره کهن به اهتزار درآورده و بار دیگر از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.