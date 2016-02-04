پیروزی میزبانان و تثبیت جایگاه مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیست و پنجم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و در نخستین دیدار این هفته از مسابقات، عصر روز پنجشنبه تیم شیمیدر در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی به مصاف تیم ته جدولی شهرداری تبریز رفت و موفق شد حریف میهمان خود را شکست دهد. همچنین شیمیدر با کسب این برتری، جایگاه خود در رده دوم جدول را تثبیت کرد.

در دیگر دیدار این هفته از مسابقات لیگ برتر پتروشیمی که هفته گذشته با قرعه استراحت روبرو بود، در دیدار خانگی برابر شهرداری اراک به پیروزی دست یافت تا جایگاه خود در صدر جدول رده‌بندی را تثبیت کند.

اراکی‌‌ها در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کردند که از مجموع پنج دیدار گذشته خود که میزبان آنها بودند نیز تنها در دو بازی به برتری دست یافته بودند.

در این هفته از مسابقات همچنین نفت آبادان تیم سوم جدول رده‌بندی، میزبان گرگانی‌ها بود و توانست با غلبه بر آنها، موقعیت خود در جدول رده‌بندی را تثبیت کند؛ ضمن‌ اینکه مشهدی‌ها که هفته گذشته با غلبه بر دانشگاه آزاد به روند ناکامی‌های خود پایان دادند، در این هفته نیز موفق به کسب یک برد دیگر شدند. آنها امروز در دیدار خانگی برابر نیروی زمینی به برتری دست یافتند.

نتایج دیدارهای این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح ذیل است:

* شیمیدر تهران ۷۸ ـ شهرداری تبریز ۶۷

* پتروشیمی بندر امام ۸۲ ـ شهرداری اراک ۷۱

* نفت آبادان ۸۳ ـ شهرداری گرگان ۶۸

* ثامن مشهد ۷۶ ـ نیروی زمینی ۵۹