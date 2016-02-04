کتاب عنصر اصلی فرهنگسازی و توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه عصر پنج شنبه در مراسم انتخاب کتاب سال کرمانشاه که در محل مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی برگزار شد با اشاره به اهمیت فرهنگ به عنوان زیربنای توسعه گفت: در حوزه فرهنگ نیاز به جریان سازی فرهنگی داریم و کتاب به عنوان ابزار توسعه و این جریان سازی باید به شدت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اگر بخواهیم نظامی فرهنگی و اسلامی از ایران معرفی کنیم باید فرهنگ زیربنا باشد و کتاب عنصر اصلی فرهنگسازی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اشاره ای نیز به انتخاب کتاب سال کرمانشاه داشت و تصریح کرد: دو سال است این اتفاق میمون در کرمانشاه می افتد و سال اول دو اثر تاریخ مطبوعات کرمانشاه و اثری از استاد کزازی به عنوان کتاب سال انتخاب شد و امسال نیز دو اثر دیگر معرفی خواهد شد.

وی اشاره ای نیز به آثار ارسالی به دبیرخانه کتاب سال کرمانشاه داشت و گفت: ۵۴ اثر به عنوان کتاب سال به دبیرخانه این جشنواره واصل شده بود که از بین آنها دو اثر در دو رشته انتخاب شد تا به عنوان کتاب سال کرمانشاه معرفی شودند.

رحیمی زنگنه با بیان اینکه کرمانشاه شهری با ظرفیت های برجسته در حوزه های فرهنگ، هنر و تاریخ است و چهره های برجسته ای در این زمینه دارد بر توجه ویژه به مفاخر استان تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: حافظه تاریخی ما از نظر معرفی مفاخر اندکی ضعف دارد که شاید در نتیجه کم کاری ما بانیان فرهنگ باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه باردیگر بر معرفی و تجلیل از مفاخر استان تاکید کرد و گفت: ما امسال را سال مفاخر نامیدیم و بزرگداشت بهزاد کرمانشاهی، پروفسور همزه ای و کنگره احمد عزیزی را در آن برگزار کردیم و برای سال آتی نیز برنامه هایی از این دست را مد نظر داریم.

وی برگزاری بزرگداشت و کنگره آیت الله نجومی و میرزا حسن کرمانشاهی را از آرزوها و اولویت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در سال آتی دانست و گفت: میرزا حسن کرمانشاهی از مفاخر برجسته استان و ما باید ایشان و سایر مفاخر استان را به تمام ایرانیان و جهانیان بشناسانیم.