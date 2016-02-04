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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۲۵

مدیرکل فرودگاههای اردبیل خبر داد؛

۱۱۰ میلیارد ریال پروژه فرودگاهی در اردبیل افتتاح می‌شود

۱۱۰ میلیارد ریال پروژه فرودگاهی در اردبیل افتتاح می‌شود

اردبیل - مدیرکل فرودگاههای استان اردبیل از افتتاح ۱۱۰میلیارد ریال پروژه توسعه فرودگاهی در این استان طی ایام دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدفخرالدین هاشمی عصر پنجشنبه در جمع مدیران فرودگاه های استان و مسئولان ایرلاین ها اردبیل با نماینده ولی فقیه در استان افزود: با صرف این اعتبار دستگاه های کمک ناوبری و روشنایی تقرب دقیق در فرودگاه اردبیل راه اندازی می شود.

وی در تشریح پروژه های افتتاحی فرودگاه در دهه فجر یادآور شد: برای کاهش تاخیر و ابطال پروازه ها به دلیل شرایط جوی، دستگاه کمک ناوبری تقرب دقیق ILS فرودگاه اردبیل با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال تجهیز و آماده راه اندازی شده است.

مدیر کل فرودگاههای استان با بیان اینکه این رقم از اعتبارات استانی و شرکت فرودگاههای کشور تامین شده است، تصریح کرد: سیستم روشنایی تقرب دقیق PALS نیز با اعتبار نزدیک به ۷۰ میلیارد ریال که از اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور تامین شده خریداری و نصب شده است.

وی همچنین با اشاره به پروژه های اجرایی این شرکت در زمینه بهبود و توسعه ناوگان هوایی استان متذکر شد: ترمینال بزرگ پرازهای خارجی فرودگاه اردبیل نیز که با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال از سه سال پیش آغاز شده با روند مطلوب در حال تکمیل و اتمام است.

هاشمی عنوان کرد: ترمینال در دست ساخت بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته و می تواند پذیرای بخش مهمی از مسافران ورودی و خروجی این فرودگاه باشد.

وی با تاکید بر اینکه با عملیاتی شدن این ترمینال فضای پذیرای مسافران این فرودگاه به بیش از ۱۳ هزار مترمربع افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: از این لحاظ فرودگاه اردبیل جزو فرودگاه های برتر کشور محسوب می شود.

مدیر کل فرودگاههای استان با اشاره به فعالیت سه سالن مسافربری این فرودگاه در شرایط فعلی یادآور شد: ترمینال های فعال برای پروازهای داخلی و عتبات و حج و عمره مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: پاسخگویی به نیاز مسافران از اولویت های فرودگاه‌های استان است و بر همین اساس تجهیز ناوبری و کمک ناوبری طی سال های اخیر به جد مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

حجت الاسلام سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز خدمت رسانی به مردم را عین عبادت دانست و با اشاره به زحمات عوامل فرودگاهی بر لزوم توجه به افزایش خدمات رسانی تاکید کرد.

کد مطلب 3042185
محمد میرزایی ناطق

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