به گزارش خبرنگار مهر، سیدفخرالدین هاشمی عصر پنجشنبه در جمع مدیران فرودگاه های استان و مسئولان ایرلاین ها اردبیل با نماینده ولی فقیه در استان افزود: با صرف این اعتبار دستگاه های کمک ناوبری و روشنایی تقرب دقیق در فرودگاه اردبیل راه اندازی می شود.

وی در تشریح پروژه های افتتاحی فرودگاه در دهه فجر یادآور شد: برای کاهش تاخیر و ابطال پروازه ها به دلیل شرایط جوی، دستگاه کمک ناوبری تقرب دقیق ILS فرودگاه اردبیل با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال تجهیز و آماده راه اندازی شده است.

مدیر کل فرودگاههای استان با بیان اینکه این رقم از اعتبارات استانی و شرکت فرودگاههای کشور تامین شده است، تصریح کرد: سیستم روشنایی تقرب دقیق PALS نیز با اعتبار نزدیک به ۷۰ میلیارد ریال که از اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور تامین شده خریداری و نصب شده است.

وی همچنین با اشاره به پروژه های اجرایی این شرکت در زمینه بهبود و توسعه ناوگان هوایی استان متذکر شد: ترمینال بزرگ پرازهای خارجی فرودگاه اردبیل نیز که با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال از سه سال پیش آغاز شده با روند مطلوب در حال تکمیل و اتمام است.

هاشمی عنوان کرد: ترمینال در دست ساخت بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته و می تواند پذیرای بخش مهمی از مسافران ورودی و خروجی این فرودگاه باشد.

وی با تاکید بر اینکه با عملیاتی شدن این ترمینال فضای پذیرای مسافران این فرودگاه به بیش از ۱۳ هزار مترمربع افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: از این لحاظ فرودگاه اردبیل جزو فرودگاه های برتر کشور محسوب می شود.

مدیر کل فرودگاههای استان با اشاره به فعالیت سه سالن مسافربری این فرودگاه در شرایط فعلی یادآور شد: ترمینال های فعال برای پروازهای داخلی و عتبات و حج و عمره مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: پاسخگویی به نیاز مسافران از اولویت های فرودگاه‌های استان است و بر همین اساس تجهیز ناوبری و کمک ناوبری طی سال های اخیر به جد مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

حجت الاسلام سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز خدمت رسانی به مردم را عین عبادت دانست و با اشاره به زحمات عوامل فرودگاهی بر لزوم توجه به افزایش خدمات رسانی تاکید کرد.