سومين همايش كشوري زبان آموزي در مشهد برگزار مي شود

محمد رزمجو دبيراين همايش در گفتگو با خبرنگار" مهر"در مشهد با بيان اين مطلب افزود : ارائه شيوه هاي جديد آموزش مهارتهاي نوشتاري و جلوه هاي آن ، بررسي راهكارهاي هنرمندانه و مؤثر در كاهش نارساييهاي نوشتاري از جمله اهداف اين همايش است.

او تصريح كرد: تعامل و هم انديسي دانشجويان ، معلمان ، مولفان وصاحب نظران و همچنين نقد و بررسي كتابهاي "بخوانيم و بنويسيم" از ديگر اهداف برگزاري اين همايش هستند.

محمد رزمجو در ادامه با بيان اينكه 15 اسفند ماه آخرين مهلت ارسال مقالات بوده است تصريح كرد : بيش از هزار و 500 مقاله در 4محور رونويسي ، انشاء ، فعاليتهاي خلاق و نوآوري در آموزش مهارتهاي نوشتاري و بررسي مقايسه اي روش هاي آموزش نوشتن در نظام هاي آموزشي جهان به دبيرخانه همايش رسيده اند.

وي ادامه داد: در اين همايش كه پژوهشگران ، دبيران ، دانشجويان ، آموزگاران دوره ابتدايي و اساتيد دانشگاه شركت دارند 10 مقاله به عنوان برتر ارائه خواهند شد.