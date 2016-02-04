  1. مجله مهر
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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۵۷

تنها امید داعش به انتخابات ایران است

تنها امید داعش به انتخابات ایران است

مهدی محمدی تحلیلگر سیاسی در اینستاگرام خود نسبت به نفوذ در انتخابات آینده هشدار داده است.

محمدی نوشته است: عمليات قهرمانانه آزادسازي دو شهرك شيعه نشين نبل و الزهرا در سوريه، اعجاز فرزندان خميني است هزاران كيلومتر دورتر از مرزهاي ايران. كار در سوريه به مراحل آخر نزديك مي شود. دشمن توان مقاومت در مقابل شيربچه هاي پيرو عباس را از دست داده و فقط به يك چيز اميد دارد و آن هم اينكه در تهران و در انتخابات آينده، خنجري از پشت در قلب انقلاب اسلامي و جريان مقاومت فرو برود. داعش در سوريه و عراق در حال اضمحلال است اما زنهار؛ متحداني در تهران دارد. به هوش بايد بود. فتنه و داعش از يك جنسند.

کد مطلب 3042207

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