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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۱۹

دانلود شاهکاری از مرحوم راغب مصطفی غلوش

دانلود شاهکاری از مرحوم راغب مصطفی غلوش

راغب مصطفی غلوش قاری نامدار مصری ساعاتی پیش درگذشت و در این گزارش یکی از تلاوت‌های شاهکار وی تقدیم می‌شود.

فارس نوشت: راغب مصطفی غلوش قاری نامدار مصری ساعاتی پیش در سن ۷۷ سالگی درگذشت.

در این گزارش یکی از تلاوت‌های شاهکار این قاری فقید شامل آیات ۱۰۰ تا آخر سوره مبارکه انبیاء و سوره‌های شمس و نصر تقدیم می‌شود.

فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

کد مطلب 3042212

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