برگزاری نماز جمعه در جلیل آباد در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه حجت الاسلام سید صالح یاسینی در حاشیه سفر به شهرستان ورامین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر تقاضای جمعی از مردم بخش جلیل آباد پیشوا برای برگزاری نماز جمعه اظهار داشت: نماز جمعه سنگر وحدت آفرین است که برگزاری باشکوه آن خاری در چشم دشمنان اسلام محسوب می شود.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران افزود: نماز جمعه در برهه های حساس و مهم بسیاری از توطئه های دشمنان را خنثی کرده و در آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم نقش به سزایی را ایفا کرده است.

وی ادامه داد: امروز برگزاری باشکوه نماز جمعه در نقاط مختلف کشور یک رسالت مهم و خطیر است و باید همه زمینه حضور مردم در نماز عبادی و سیاسی جمعه را فراهم کنند.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت راه اندازی نماز جمعه در جلیل آباد پیشوا گفت: راه اندازی نماز جمعه در جلیل آباد در دست بررسی است.