نوسازی بازار امام رضا(ع) مشهد نیازمند ۱۰ میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر داخلی مجموعه بازار امام رضا(ع) مشهدشامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «مشهد فجر آفرین» که در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد با بیان اینکه فعالیت های مربوط به نوسازی بافت بازار امام رضا (ع) همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات هیئت مدیره این مجموعه بحث زیباسازی و نوسازی بافت فرسوده بازار به سبک نوین است البته تلاش می شود تا این تغییر و تحولات با حفظ بافت سنتی و اسلامی بازار صورت بگیرد.

سید علی امام زاده یزدی با اشاره به آغاز نوسازی بازار امام رضا (ع) از سال ۸۵ خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از یک میلیارد اعتبار جهت نوسازی بافت فرسوده بازار هزینه شده که با توجه به طرح جابجایی سیستم سرمایشی و گرمایشی بازار از کف به پشت بام این طرح نیازمند ۱۰ میلیارد تومان اعتبار است.

وی در ادامه حفظ امنیت بازار امام رضا(ع) را از دیگر اهداف و اقدامات مهم هیئت مدیره این مجموعه دانست و افزود: در این خصوص ارتباط و تعامل بسیار مطلوبی میان نیروی انتظامی و اصناف بازار شکل گرفته است.

مدیر داخلی مجموعه بازار امام رضا مشهد اظهار داشت: از جمله فعالیت های فرهنگی این مجموعه در دهه آخر صفر تامین یک هزار و ۵۰۰ تخته پتو برای زائران پیاده حرم رضوی بوده است که این فعالیت ها در آینده توسعه پیدا خواهند کرد.

وی اضافه کرد: جهت توسعه فعالیت های فرهنگی بازار امام رضا (ع) در آینده طرح اطعام زائران در شب شهادت امام رضا (ع) و توزیع شیرینی و چراغانی بازار در روز ولادت آن حضرت در دستور کار قرار داده شده است.

امام زاده یزدی ابراز کرد: در حال حاضر بازار امام رضا (ع) شامل یک هزار و ۴۷۵ مغازه پنج، ۱۰، بیست متری در دوطبقه و دو لاین بوده که به صورت متوسط پنج هزار نفر در آن اشتغال دارند.

وی گفت: بیشترین محصولاتی که در این بازار به فروش می رسد شامل انگشترنقره، فیروزه جات، زعفران و خشکبار است.

مدیر داخلی مجموعه بازار امام رضا مشهد با اشاره به مشاغل طلا فروشی، پرچم دوزی و قلاب بافی در این مجموعه مطرح کرد: در حال حاضر مهمترین کمبود و مشکل بازار امام رضا (ع) نبود سرویس بهداشتی و نمازخانه است که امیدواریم سازمان ها و نهاد های مربوطه در این خصوص همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل بازار امام رضا (ع) در قسمت ضلع شمالی بازار یک قطعه زمین جهت بارانداز در نظر گرفته شده بود که به دلیل نداشتن سند این زمین به شخص دیگری واگذار و سرویس بهداشتی خراب شد.

امام زاده یزدی بیان کرد: در همین راستا با پیگیری هایی که با شهرداری منطقه ثامن، هفت و شورای اسلامی شهر مشهد صورت گرفت مقرر شد تا یک قطعه زمین جهت ساخت سرویس بهداشتی با هدف رفاه حال کسبه و زائران حرم رضوی اختصاص داده شود که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است.

وی با بیان اینکه مسوولان باید نگاه خود را از جنبه تجاری و درآمد زایی بازار امام رضا (ع) به جنبه عمرانی تغییر دهند، گفت: هیئت مدیره و کسبه این مجموعه آمادگی دارند تا فرهنگسازی لازم را جهت خروج از حالت سنتی بازار انجام دهند تا این مجموعه بتواند رونق بیشتری داشته باشد.

مدیر داخلی مجموعه بازار امام رضا مشهد هدف هیئت مدیره این مجموعه را ارتقا رضایت کسبه، زائران و بروز کردن بازار اعلام کرد و افزود: نزدیک به بیست سال است که هیئت مدیره بازار مشغول به فعالیت است که اعضا آن از بین خود اعضای اصناف و معتمدین بازار انتخاب شده و امور جاری بازار توسط هیئت مدیره مرکزی اجرا می شود.

وی در خصوص غرفه فعالیت های فرهنگی بازارامام رضا (ع) عنوان کرد: به طور کلی دراین غرفه تمامی فعالیت های فرهنگی مجموعه بازار امام رضا (ع) از زمان تشکیل هیئت مدیره و بازار از جمله اقدامات مربوط به زیباسازی مجموعه و خدمات رسانی به کسبه و زائران حرم رضوی پرداخته می شود.