اجرای طرح نوروزی متمرکز هلال احمر در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای معاونین جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر حسب وظیفه ذاتی خود، آمادگی کامل برای کمک به همنوعان و هموطنان در حوادث غیر مترقبه دارد.

احمدی در رابطه با طرح نوروزی هلال احمر در سال ۹۵ اظهار کرد: طرح نوروزی هلال احمر امسال به شکل متمرکز و با استفاده از ظرفیت سازمان های امداد و نجات، داوطلبان، جوانان و با تکیه بر آنان در نقاط مختلف در خدمت مردم خواهند بود.

وی تصریح کرد: دستورالعمل طرح تا ۱۰ اسفندماه در اختیار استان ها قرار می گیرد تا به شکل یکپارچه در خدمت مردم باشند.

دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور در ادامه گفت: هلال احمر در کنار دولت همزمان که در برنامه ششم توسعه نقش ایفا می کند، برای خود جمعیت هلال احمر در حال تدوین برنامه است.

احمدی افزود: این برنامه از نظر کیفی و کمی هدف گذاری می شود تا سال ۱۳۹۹ مشخص شود هلال احمر از کجا به کجا باید برسد.

وی تصریح کرد: البته اهداف و ماموریت‌های هلال احمر روشن است و مردم می دانند و ما مصمم هستیم براساس آمایش سرزمین و ظرفیتهای موجود و استعدادهای که در استان وجود دارد با شناسایی نقاط حادثه خیز و افزایش تاب آوری جامعه و کمک به رفاه انسان‌ها، حتما در کنار مردم باشیم.

دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه ناوگان هوایی هلال احمر کشور دارای ۱۷ هلی کوپتر است، افزود: قرار است سه هلی کوپتر دیگر به این تعداد اضافه شود و ۶ هلی کوپتر دیگر خریداری شده است و ما درصدد این هستیم که هر یک از ۳۱ استان کشور حداقل به یک هلی کوپتر مجهز باشند.