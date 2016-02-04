هشدار رییس جمهور تونس نسبت به پیامدهای اقدام نظامی در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وی افزود: تونس با توجه به همسایگی اش با لیبی در معرض تهدیدات تروریستی به ویژه گروهک تروریستی داعش قرار دارد.

رییس جمهوری تونس ضمن ابراز امیدواری نسبت به توافق طرف های لیبی در مورد دولت وفاق ملی در این کشور، در مورد تهدیدهای ناشی از هر گونه عملیات نظامی در لیبی هشدار داد.

وی با تاکید بر حمایت توتس از لیبی در این مرحله حساس، تصریح کرد: تونس مرزهای خود را به روی کشورهای دوست و برادر نخواهد بست.

طی روزهای گذشته برخی رسانه از احتمال مداخله نظامی توسط ائتلاف بین المللی ضد داعش در آینده از نزدیک در لیبی خبر داده بودند.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست اعضای ائتلاف بین المللی ضد داعش در ایتالیا تاکید کرد، باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا به دنبال مداخله نظامی در لیبی نیست، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز گفت، کشورش به دنبال مداخله نظامی در لیبی نیست.