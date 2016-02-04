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۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱:۰۹

هشدار رییس جمهور تونس نسبت به پیامدهای اقدام نظامی در لیبی

هشدار رییس جمهور تونس نسبت به پیامدهای اقدام نظامی در لیبی

الباجی قائد السبسی ضمن هشدار نسبت به عواقب هر گونه مداخله نظامی در لیبی، بر ضرورت مشورت با کشورهای همسایه لیبی در مورد مداخله نظامی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وی افزود: تونس با توجه به همسایگی اش با لیبی در معرض تهدیدات تروریستی به ویژه گروهک تروریستی داعش قرار دارد.

رییس جمهوری تونس ضمن ابراز امیدواری نسبت به توافق طرف های لیبی در مورد دولت وفاق ملی در این کشور، در مورد تهدیدهای ناشی از هر گونه عملیات نظامی در لیبی هشدار داد.

وی با تاکید بر حمایت توتس از لیبی در این مرحله حساس، تصریح کرد: تونس مرزهای خود را به روی کشورهای دوست و برادر نخواهد بست.

طی روزهای گذشته برخی رسانه از احتمال مداخله نظامی توسط ائتلاف بین المللی ضد داعش در آینده از نزدیک در لیبی خبر داده بودند.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست اعضای ائتلاف بین المللی ضد داعش در ایتالیا تاکید کرد، باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا به دنبال مداخله نظامی در لیبی نیست، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز گفت، کشورش به دنبال مداخله نظامی در لیبی نیست.

کد مطلب 3042231

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