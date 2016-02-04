بان کی مون: اوضاع سوریه شبیه به جهنم روی زمین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، بان کی مون بعد از توقف مذاکرات صلح سوریه در ژنو گفت: اوضاع سوریه به جهنم روی زمین شبیه تر است. پیش از این دبیر کل سازمان ملل متحد در کنفرانس حمایت از سوریه و منقطقه گفته بود: تمام طرف های نزاع در سوریه حقوق بشر را نقض می کنند.

وی با تاکید بر اینکه راه حل نظامی برای این نزاع وجود ندارد، گفت: تنها گفت و گوی سیاسی همه جانبه می تواند ملت سوریه را از درد و رنج غیر قابل تحمل نجات دهد. دونالد تاسک رییس اتحادیه اروپا نیز گفت: بعد از سال ها درگیری مردم (سوریه) امید خود را از دست داده اند، ما تعهد اخلاقی برای بازگرداندن امید به آنها داریم.

همچنین جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در گفت و گو با سرگئی لاوروف همتای روسی خود چگونگی اجرای آتش بس و دسترسی به شهروندان تحت محاصره در سوریه را بررسی کرد. بر همین اساس، شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل به سوریه نشست برگزار خواهد کرد.

برخی دیپلمات های آمریکایی در این مورد گفتند: دی میستورا به ۱۵ عضو شورای امنیت در مورد شرایطی که منجر به تعلیق مذاکرات ژنو شد، گزارش خواهد داد. این نشست به درخواست ونزوئلا که درماه جاری ریاست شورای امنیت ر بر عهده دارد، برگزار خواهد شد.

دی میستوار روز چهارشنبه از تعلیق موقت مذاکرات غیر مستقیم میان نمایندگان دولت و مخالفان سوریه تا ۲۵ فوریه خبر داد.