به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شامگاه پنجشنبه در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی جبهه اصولگرایان استان قم در مسجد چهارمردان برگزار شد با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ابراز داشت: به اعتقاد من آمریکایی‌ها تا زمان برگزاری انتخابات تحریم‌هایشان را تشدید نخواهند کرد و بنای آن‌ها بر این است تا زمان برگزاری انتخابات تحریم‌های جدیدی اعمال نشود تا از این طریق نگاه غرب گرایانه‌ای که در کشور وجود دارد تقویت شود.

۵ تحریم سنگین علیه ایران در برنامه آمریکایی‌ها است

وی بیان داشت: ۵ مورد از تحریم‌های سنگین علیه ایران در برنامه آمریکایی‌ها قرار دارد.

زاکانی با ارائه گزارشی از صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر اظهار داشت: در سال ۹۱، ایران یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه آن به صورت رسمی و ۶۰۰ هزار بشکه آن به صورت غیر رسمی بود که پول آن به بانک مرکزی واریز می‌شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۲ نیز یک میلیون و ۶۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کردیم که از این میزان ۵۰۰ هزار بشکه آن به صورت غیر رسمی بود و قیمت نفت نیز در این زمان ۱۰۰ دلار بود.

رئیس کمیسیون برجام مجلس با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم فروش بخش غیر رسمی نفت متوقف شد، افزود: این کار نه با هدف شفاف‌سازی بلکه با این نگاه که این امر با مخالفت آمریکا رو به رو خواهد شد صورت گرفته است و مسئولان مربوطه به صراحت بیان کردند که آمریکا اجازه فروش نفت به صورت غیر رسمی را نخواهد داد.

وادادگی در برابر غرب، اعتدال نیست

نماینده مردم تهران در خانه ملت، با بیان اینکه از صندوق‌های رأی باید افرادی با نگاه انقلابی، دقیق و معتدل بیرون بیایند افزود: اعتدالی که ما از آن دم می‌زنیم وادادگی در برابر غرب و نوکری اجانب نیست بلکه اعتدال بر اساس حکم الهی است که در برابر دشمن سرسخت و در برابر دوست مهریان و دلسوز باشیم.

وی با بیان اینکه انتخابات خبرگان به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: در انتخاب نمایندگان خبرگان باید دقت بسیار کرد . کسانی که دستشان خالی است علاقمند هستند در این زمینه جامعه را به التهاب بکشانند تا پاسخگوی جهت گیری‌های غلط خود نباشند که در این زمینه باید هوشیار بود و در دام آنان گرفتار نشد.

زاکانی مطرح کرد: امروز با شعار استفاده از میادین مشترک، قراردادهای نفتی مشکل داری در حال انعقاد است و می‌خواهند میادین نفتی داخل کشور را به خارجی‌ها و با قیمتی پایین‌تر از قیمت کشور جنگ زده عراق واگذار کنند.

وی افزود: گروهی می‌خواهد با در اختیار قرار گرفتن مجلس خبرگان رهبری مانع از تدابیر نافذ مقام معظم رهبری شوند و قصد دارند در مسیر عمود خیمه نظام اسلامی چالش ایجاد کنند.

آمریکا خواستار تغییر ساختار جمهوری اسلامی است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: آمریکا خواستار تغییر ساختار جمهوری اسلامی است و برخی نیز در داخل کشور همین خواسته آنان را دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: اگر آنان موفق شوند اکثریت مجلس را در دست بگیرند در آینده و به مرور زمان شرایط بسیار بدتری از مجلس ششم خواهیم داشت و تبدیل شدن مجلس به یک مجلس دولتی، کشور را به یغما خواهد برد.

زاکانی در پاسخ به سئوال علت عدم پیوستن آقای لاریجانی به ائتلاف اصولگرایان، بیان داشت: تلاش شد تا آقای لاریجانی به ائتلاف اصولگرایان بپیوندد اما این امر محقق نشد و علت را باید از وی سئوال کرد، این در حالی است که دوستان ایشان در خارج از ائتلاف در حال فعالیت هستند.