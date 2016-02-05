کارتر: در برابر اقدامات کره شمالی بی تفاوت نمی مانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به برنامه های موشکی کره شمالی در ماههای اخیر اشاره کرد و نسبت به اقدامات تحریک آمیز این کشور هشدار داد.

کارتر در بازدید از یک مرکز نظامی در ایالت کالیفرنیا گفت: آمریکا نسبت به اقدامات اخیر کره شمالی در آزمایش موشک بالستیک و برنامه هسته ای این کشور بی تفاوت نخواهند ماند و در برابر تهدیدات پیونگ یانگ اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی خطاب به مقامات کره شمالی هشدار داد: این اقدامات تحت نظر آمریکا قرار دارد و در صورت لزوم برنامه های دفاعی خود را در مقابل تهدیدات موشکی کره شمالی گسترش خواهیم داد.

پیونگ یانگ اعلام کرده است که به زودی ماهواره به فضا پرتاب خواهد کرد. کره جنوبی این اقدام را تهدید خوانده است. در همین رابطه وزیر دفاع آمریکا خبر داد: کره شمالی موفق به ساخت موشکهای بالستیک شده و ما با دفاع موشکی از خود حفاظت خواهیم کرد.

به گفته کارتر آمریکا در نظر دارد تعداد پایگاههای نظامی موشکی خود رادر ایالت های آلاسکا و هاوایی گسترش دهد. ژاپن و کره جنوبی نیز هشدار داده ‌اند که هرگونه موشک کره شمالی را که بخواهد وارد حریم هوایی آنها شود، هدف قرار خواهند داد.

از سوی دیگر شورای امنیت اعلام کرده است که به خاطر آزمایش های هسته کره شمالی تحریم های جدیدی علیه این کشور وضع خواهد کرد.