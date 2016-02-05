بخش خصوصی در حوزه درمان با دولت همکاری کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان، سجاد رضوی شامگاه پنج شنبه در آیین افتتاح مرکز جامع خدمات سلامت آرین شفا مهر سلطانیه افزود: هزینه‌های سلامت حتی در کشورهای ثروتمند دنیا نیز سنگین است .

مشاور وزیر بهداشت گفت: پیشگیری از بیماری‌های مختلف، درمان به موقع بیماری‌ها و انتقال بیماران به مراکز درمانی پیشرفته در صورت نیاز، از جمله خدماتی است که مرکز جامع خدمات سلامت آرین شفا مهر سلطانیه به مردم عزیر ارائه خواهد داد و مرگ و میر مادران هم به تبع کاهش می یابد.

رضوی تاکید کرد:مرکز فوق یکی از بهترین مراکز جامع خدمات سلامت در سطح کشور است.

وی افزود: در حال حاضر راه‌اندازی یک مرکز دیالیز مناسب برای بیماران نیازمند پیوند کلیه از نیازهای اساسی در استان زنجان است.

مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: در حال حاضر در کشور هنوز به یک زبان مشترک بین دولت و بخش خصوصی نرسیده‌ ایم و این موضوع نیز عامل حل نشدن بسیاری از مشکلات بوده است.

مشاور وزیر بهداشت یاد آورشد: دولت به تنهایی از عهده هزینه‌های سنگین سلامت بر نمی‌آید و در این راستا بخش خصوصی و بخش غیردولتی باید به دولت کمک کنند .

رضوی گفت:در بهمن ماه امسال همزمان در ۱۷ استان کشور تعداد زیادی پایگاه‌ سلامت و مراکز جامع خدمات سلامت به بهره‌برداری رسید و در این راستا مابقی استان‌ها نیز موظفند تا پایان سال ۹۵ این مراکز را تکمیل کرده و خدمات بهداشتی لازم را ارائه کنند.

وی افزود: راه‌اندازی مراکز جامع خدمات سلامت همزمان با آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت از اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ در کشور آغاز شده که تاکنون توفیقات خوبی در این بخش کسب شده است.